Kensingtonas pils medijiem izplatījusi paziņojumu, ka Viljams jūtas pagodināts par viņam uzticēto pienākumu.

Atgādinām, ka Harijs bija Viljama vedējs, kad viņš 2011. gadā Vestminsteras abatijā precējās ar Keitu Midltoni.

Harija un Meganas Mārklas kāzas notiks 19.maijā Svēta Džordža kapelā Vindzoras pilī. Uz kāzu ceremoniju uzaicināti aptuveni 600 viesi un aptuveni 2600 tuvējās apkaimes iedzīvotāji, pils darbinieki un īpaši izraudzīti cilvēki no sabiedrības vidus, kas varēs apsveikt jauno pāri pie baznīcas.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR