Trampa kundzes komunikācijas direktore Stefānija Grišama raidsabiedrībai CNN aizvadītajā nedēļā apstiprināja, ka ASV pirmā lēdija pavadīs vīru uz finanšu līderu un biznesa titānu tikšanos, lai sniegtu viņam atbalstu.

Daudziem par lielu pārsteigumu, Grišama šonedēļ pavēstīja, ka notikusi plānu maiņa un pirmā lēdija tomēr nebrauks vīram līdzi uz Davosu. Kā iemesls tika minētas "plānošanas un loģistikas problēmas", tomēr netrūkst tādu, kas uzskata – Trampu pāra starpā, iespējams, radušās nesaskaņas.

Ceturtdien, 25. janvārī Melānija devusies ekskursijā uz ASV Holokausta piemiņas muzeju Vašingtonā. Pirmā lēdija par to izplatījusi paziņojumu "Twitter" tīklā.

Thank you @HolocaustMuseum for a powerful & moving tour that honors the millions of innocent lives lost, and educates us on the tragedies and effects of the holocaust. #WeRemember #AskWhy pic.twitter.com/za8MN6pKRZ— Melania Trump (@FLOTUS) January 25, 2018