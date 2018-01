ASV izklaides industrijas milža "The Walt Disney Company" ("Disney") jaunākās "Zvaigžņu karu" ("Star Wars") filmas kases ieņēmumi pasaules kinoteātros vien trīs nedēļu laikā kopš pirmizrādes pārsnieguši vienu miljardu ASV dolāru (834 miljonus eiro) atzīmi, paziņojis "Disney" preses pārstāvis.

Sagaidāms, ka "Zvaigžņu kari: Pēdējie džedaji" ("Star Wars: The Last Jedi") pārspēs vēl vienu "Disney" filmu "Skaistule un briesmonis" ("Beauty and the Beast") kā filma ar pērn gūtajiem lielākajiem kases ieņēmumiem.

"Skaistule un briesmonis" kases ienākumos ASV kinoteātros guva 500 miljonus dolāru, bet kinoteātros visā pasaulē kopumā – vairāk nekā 1,3 miljardus dolāru.

Eksperti lēš, ka "Zvaigžņu kari: Pēdējie džedaji" četru dienu svētku brīvdienās Ziemeļamerikā nopelnījusi aptuveni 65,6 miljonus dolāru, kopumā kopš pirmizrādes pirms trīs nedēļām nopelnot 530,3 miljonus dolāru. Savukārt kinoteātros visā pasaulē filma kases ieņēmumos guvusi aptuveni 523 miljonus dolāru.

Piektdien jaunāko "Zvaigžņu karu" filmu sāks izrādīt plašajā Ķīnas tirgū.