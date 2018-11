Noklausies! Reiniks piedāvā jaunu dziesmu 'Viss labi būs'

Dziedātāja Aminata šonedēļ saviem atbalstītājiem sarūpējusi vairākus jaunumus – viņa izdevusi singlu "Don’t Talk About It", kuram Spānijā nofilmēts videoklips. Tāpat arī daudzsološā skatuves māksliniece noslēgusi līgumu ar starptautisko kompāniju "Hitmaker", kas viņas jauno dziesmu realizēs sadarbībā ar kompāniju "The Orchard" un mūzikas industrijas milzi "Sony Music".