Igaunijas Uzņēmējdarbības lietišķo zinātņu universitātes lektors Elari Tamms ierosina piedāvāt iespēju investoriem ieguldīt savu naudu Nečajevas iespaidīgajā skatuves tērpā, kura izmaksas varētu sasniegt aptuveni 65 000 eiro. Uzvaras gadījumā investori varētu nopelnīt pat desmit reizes lielāku summu.

"Valstij ir grūti paskaidrot to, kādēļ jātērē 65 000 eiro dziesmu festivāla vajadzībām. "Eirovīzija" var šķist kā viegls izklaides pasākums, taču patiesībā tas ir viens no lielākajiem pasākumiem valsts mārketingam. Ja Igaunija uzvar, tā ir izcila iespēja reklamēt Igauniju teju 200 miljoniem TV skatītāju, un tādēļ ir vērts uz to iespringt," Igaunijas "Delfi" citējuši Tammu.

"Ņemot vērā, ka Igaunijas priekšnesums šogad ir starp favorītiem, ir jāsaprot, ka vizuālais tēls ir tikpat svarīgs, cik pati dziesma, un tāpēc jāmeklē līdzekļi šova uzlabošanai – tas palielinātu gan Igaunijas izredzes uzvarēt, gan investora iespējas nopelnīt.

Piemēram, ja privāts investors nosegtu nepieciešamo summu, valsts viņam atmaksātu desmit reizes vairāk – 650 tūkstošus eiro, tas būtu abpusēji izdevīgs darījums", piebildis speciālists.

Atgādinām, ka Igauniju šī gada "Eirovīzijā" pārstāvēs operdziedātāja Elīna Nečajeva ar dziesmu itāļu valodā "La forza". Viņa 8. maijā startēs konkursa pirmajā pusfinālā ar devīto kārtas numuru un uzskatāma par vienu no galvenajiem favorītiem šī gada konkursā.

Savukārt Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā pārstāvēs dziedātāja Laura Rizzotto, kura uz skatuves kāps otrajā pusfinālā, kas risināsies 10. maijā.