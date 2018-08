Jaunas popdziesmas mūsdienās rodas straujāk, nekā mēs tām spējam izsekot līdzi, un bieži vien tas, kas vakar vēl bija stilīgs un līdz nelabumam tika drillēts uz riņķi radio stacijās, šodien jau grimst aizmirstībā un nevienam vairs neinteresē.

Savukārt dažas popa dziesmas kļuvušas per fenomenu un savu aktualitāti nav zaudējušas joprojām. Tiesa, tie kuri ar tām uzauguši, iespējams, būs pārsteigti par to, ka dažs labs bērnības hits jau pārkāpis pilngadības slieksni.

Izdevums "Billboard" apkopojis 20 labi zināmas popdziesmas, kas šogad atzīmē apaļu jubileju – tās izdotas tieši pirms 20 gadiem. Jāatzīmē gan, ka dažas no kompozīcijām oficiāli izdotas 1997. gadā, bet slavas zenītā tās nonākušas 1998. gadā, tāpēc pelnīti ierindotas šajā apkopojumā.

Kas interesanti, ne visu dziesmu izpildītāju vārdi apauguši ar putekļu kārtu – daži no viņiem aktīvi koncertē un izdod jaunas dziesmas joprojām. Tā piemēram, Madonna, Britnija Spīrsa un Rikijs Mārtins droši dēvējami par tiem pašiem vēžiem, tikai citā kulītē.

Britney Spears – "... Baby One More Time"

Cher – "Believe"

Madonna – "Ray of Light"

*NSYNC – "Tearin' Up My Heart" (Šeit gan jāpiebilst, ka dziesma iznāca 1997. gadā, bet hitu topus tā iekaroja un slavu izpelnījās gadu vēlāk)

"Backstreet Boys" – "Everybody (Backstreet's Back)" (Arī šī dziesma oficiāli iznāca 1997. gadā, bet savu slavas stundu tā piedzīvoja 1998. gadā)

Mariah Carey & Whitney Houston – "When You Believe"

Ricky Martin – "The Cup of Life"

Edwin McCain – "I'll Be" (Dziesma oficiāli iznāca 1997. gadā)

Celine Dion & R. Kelly – "I'm Your Angel"

Jennifer Paige – "Crush"

"98 Degrees" – "Because of You"

Fatboy Slim – "Rockafeller Skank"

"The Brian Setzer Orchestra" – "Jump Jive An' Wail"

Jimmy Ray – "Are You Jimmy Ray?"

"B*Witched" – "C'est La Vie"

"Stardust" – "Music Sounds Better With You"

Brandy & Monica – "The Boy Is Mine"

Shania Twain – "You're Still the One" (Dziesma oficiāli iznāca 1997. gadā)

Sheryl Crow – "My Favorite Mistake"

Sarah Mclachlan – "Angel" (Arī šī dziesma oficiāli iznāca 1997. gadā)