Zināms, kas komentēs 'Eirovīzijas' tiešraides

Kā "Delfi izklaidi" informē LTV pārstāvji, "Eirovīzijas" pusfinālus, kas tiks translēti 8. un 10. maijā, komentēs pieredzes bagātais dīdžejs Toms Grēviņš.

Savukārt finālā, kas notiks 12. maijā un kurā tiks noskaidrots konkursa uzvarētājs, Grēviņam studijā pievienosies radio "Pieci.lv" ētera personība Magnuss Eriņš.

Atgādinām, ka Latviju "Eirovīzijā" Lisabonā šogad pārstāvēs dziedātāja Laura Rizzotto, kura ar dziesmu "Funny Girl" uz skatuves kāps otrajā pusfinālā, kas risināsies 10. maijā. Viņa uzstāsies ar 14. kārtas numuru.

LTV projekta "Supernova 2018" vadītāja un producente Ilze Jansone "Delfi Izklaidi" informē, ka pirms pusfināla, kurā uzstāsies Latvijas pārstāve, un lielā fināla tiešraidēm tiks translēta "Eirovīzijas formula", kurā tiks analizēti konkursa dalībnieki un viņu izredzes uzvarēt.

"Pirms pusfināla, kurā uz skatuves kāps Latvijas pārstāve Laura Rizzotto, izvērtēsim, kas bija un kas nebija pareizi šī gada "Supernovas" atlases procesā un kā to uzlabot. Kas un no kurienes Laura Rizzotto īsti ir, un kāpēc Latviju konkursā šogad pārstāv dziedātāja, kura pat nerunā latviski? Izteiksim arī prognozes par to, vai Laura Rizzotto iekļūs lielajā finālā. Sarunu vadīs un īsto "Eirovīzijas formulu" kopā ar ekspertiem meklēs "Pieci.lv" ētera personība Magnuss Eriņš (attēlā)," atklāj Jansone.

Savukārt pirms lielā fināla atkal tiks diskutēts par to, vai Latvijai vispār vajadzētu piedalīties "Eirovīzijā", cik daudz konkurss dod tā uzvarētājiem un dalībniekiem un kādas kļūdas ik gadu tie pieļautas. Sarunu vadīs un īsto "Eirovīzijas formulu" kopā ar ekspertiem meklēs Magnuss Eriņš.