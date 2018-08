Aicinām apmeklēt Rīgas svētkus 11. novembra krastmalā 18. un 19. augustā

11. novembra krastmala Rīgas svētkos ir bijusi gan lielākais Rīgas teātris, gan lielākā kinozāle un lielākais Rīgas parks, bet Latvijas simtgades svētkos tā kļūs par galveno satikšanās vietu mūsu zemes pašā centrā – Rīgā. UZ RĪGU! – uz vietu, kur radi un draugi no visiem Latvijas novadiem mūsu valsts simtgadē satiekas Latvijas viducī.

UZ RĪGU! - uz kuru ved gan lieli, gan mazi ceļi – pa zemi, ūdeni un gaisu. Šodienas Latvijas nozīmīgākie simboli ceļu satecēšanai vienuviet ir Rīgas osta un Rīgas starptautiskā lidosta. Rīgas osta ir galvaspilsētas sirds vārti, caur kuriem pasaule ienāca mūsu zemē, dodot iespēju tai augt un attīstīties, savukārt, starptautiskā lidosta "Rīga" ļauj šodien nest Rīgas un Latvijas vārdu plašajā pasaulē.

Sestdien, 18. augustā no plkst. 13.00 līdz pat 23.15 rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti uz Rīgas svētku centrālo pasākumu 11. novembra krastmalā - UZ RĪGU! Nokļūt Rīgā var visdažādākajos veidos - tās ir mazas takas un lielas ātrgaitas šosejas, mazas upītes un plašas jūras, un gaisa kuģu ceļi augstu virs mākoņiem. Šogad 11. novembra krastmala pārtaps par daļu no Rīgas lidostas, ļaujot svētku apmeklētājiem ielūkoties noslēpumainajā un ceļotājiem neredzamajā Starptautiskās lidostas "Rīga" ikdienā.

Foto: F64

Plkst. 13.00 svētkus ievadīs lidostas tehnikas parāde, kurai sekos Latvijā pazīstamu mākslinieku priekšnesumi: plkst. 14.00 uz skatuves kāps hiphopa izpildītājs OZOLS, plkst. 15.00 muzicēs jaunā folka grupa JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS. Programmas turpinājumā, plkst. 16.00 uz centrālās skatuves kāps etnoroka grupa LAIMAS MUZYKANTI, plkst. 17.00 notiks motociklistu sacensību "Rīgas kauss 2018" uzvarētāja apbalvošana, bet tūlīt pēc tam klausītājus priecēs IVO FOMINS. Svētku programmu ar saviem priekšnesumiem kuplinās arī Rīgas draugi no ārvalstīm – plkst. 14.40 un 16.40 svētku apmeklētājus priecēs Taipejas jauniešu tautas sporta grupa no Taivānas, bet plkst. 15.40, 17.40 un 19.40 kopīgi varēsim vērot ielu teātra "V.O.S.A. Theatre" (Prāga, Čehija) uzstāšanos.

Vistālāk braukušie viesi 11. novembra krastmalā uzstāsies plkst. 18.00 – UZ RĪGU! savu sniegumu atveduši Rīgas draugi – bundzinieku grupa TAGO no Korejas Republikas un folkmūzikas grupa MONTEMAR no Čīles. Vakara programmas turpinājumā uz Rīgas svētku centrālās skatuves kāps pārstāvji no abām mūsu kaimiņvalstīm – plkst. 19.00 muzicēs grupa SVJATA VATRA no Igaunijas, bet plkst. 20.00 uzstāsies grupa DADDY WAS A MILKMAN no Lietuvas.

Ikvienam svētku pasākuma apmeklētājam no plkst. 13.00 līdz 19.00 būs iespēja iesaistīties unikālā gleznošanas darbnīcā un, liekot lietā savu radošo iedvesmu, mākslinieces Elitas Patmalnieces vadībā, izkrāsot speciāli svētkiem izgatavotu vides objektu – "UZ RĪGU!".

Foto: Andžeja Grauda bungu skola

No plkst. 13.00-23.00 Akmens tilta pusē notiks Amatnieku darinājumu tirdziņš.

Vakara kulminācijā plkst. 21.00 - lielkoncertā "LABVAKAR, RĪGA! LABVAKAR, LATVIJA!" diriģenta Romāna Vanaga vadībā uz skatuves satiksies un Baltijas valstu skaistākās dziesmas izdziedās populārie un iemīļotie latviešu estrādes solisti un mūziķi no kaimiņzemēm – Ginta Krievkalna, Zigfrīds Muktupāvels, Daumants Kalniņš, Ivo Linna un Mārja-Līsa Ilusa (Igaunija), Aļģirds Šuminsks (Lietuva) un grupa "Big Al & The Jokers", Aija Andrejeva, Alex, Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora, Kristīne Kārkle-Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš. Koncertā piedalīsies Rīgas kamerkoris "Ave Sol", instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā un svētku orķestris, komponisti Jānis Lūsēns, Uldis Marhilēvičs, un Mārtiņš Brauns.

Lielkoncerta mākslinieciskās idejas autori - diriģents Romāns Vanags un mūziķis Kristaps Krievkalns, veidojot koncepciju un izvēloties skaņdarbus, akcentu likuši uz nozīmīgu periodu Latvijas vēsturē – Atmodas laiku. Dziesmotā revolūcija bija laika posms Baltijas valstu vēsturē starp 1986. un 1991. gadu, kas noslēdzās ar pilnīgu valstiskās neatkarības atjaunošanu visās trijās valstīs. Koncerta programmā skanēs gan Atmodas laika dziesmu popūrijs, gan Baltijas valstu likteņdziesmas. Lielkoncerta noslēgumā visi kopīgi ieskatīsimies nākotnē – izdziedot dziesmas, kuras iedvesmo un mūsu Latviju piepilda ar stiprām, viedām un laimīgām ģimenēm.

Lielkoncerta noslēgumā – plkst. 23.00 svētku uguņošana.

Pasākuma vadītāji – Dailes teātra aktieris Niklāvs Kurpnieks, Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova, Daugavpils teātra aktrise Maija Korkliša. Muzikālais noformējums - DJ [Ex] da Bass, režisors – Kārlis Anitens, scenogrāfs – Kristaps Skulte, video mākslinieki – Māris Mīlgrāvis un Rihards Gēcis.

Īpašs paldies Rīgas brīvostas pārvaldei par atbalstu lielkoncerta tapšanā!

Savukārt, svētdien, 19. augustā no plkst. 12.00 rīdzinieki un Rīgas viesi aicināti uz 11. novembra krastmalu, kur norisināsies 4. BALTIJAS BUNDZINIEKU SAMITS. Samita laikā notiks dažādas bundziniekiem un apmeklētājiem saistošas aktivitātes, kas noslēgsies ar grandiozu bundzinieku šovu, kurā piedalīsies vairāk kā 300 bundzinieki.

11. novembra krastmalā 4. BALTIJAS BUNDZINIEKU SAMITS tiks atklāts plkst. 12.00, rīdzinieki un Rīgas viesi varēs vērot arī Prāgas ielu teātra "V.O.S.A. Theatre" uzstāšanos, ko plkst. 13.00 nomainīs maršējošie bundzinieki DRUMLINE LATVIA ar savu šovu. Izcilu un neparastu priekšnesumu plkst. 14.00 demonstrēs arī bundzinieku grupa TAGO no Korejas Republikas.

Uz mazās skatuves Akmens tilta pusē plkst. 12.30 muzicēs bundzinieku grupa THE CLICKS JR un plkst. 13.30 notiks Latvijas populāro bundzinieku šovs, bet plkst. 14.30 visiem interesentiem uzstāsies bundzinieks IGORS FALECKIS no Polijas. Pie mazās skatuves paredzēti arī Bungu skolas bērnu grupu priekšnesumi un sitaminstrumentu aktivitātes skatītājiem. Visas dienas garumā - no plkst. 12.00 - 21.00 Akmens tilta pusē notiks Amatnieku darinājumu tirdziņš.

Pēc noslēpumainā PROGRAMMAS PĀRSTEIGUMA, kas plānots uz Lielās skatuves 11. novembra krastmalā plkst. 15.00, aktivitātes turpinās ielu teātris "V.O.S.A. Theatre" un notiks Lielā bundzinieku šova ģenerālmēģinājums.

No plkst. 17.00 līdz 19.00 notiks bundzinieku sacensības BUNGU RINGĀ, savukārt, uz Lielās skatuves plkst. 17.00 darbosies DJ VENTO un plkst. 19.00 muzicēs grupa KANISAIFA – perkusiju meistars Nils Īle ar domubiedriem.

Vakara noslēgumā – plkst. 20.00 - LIELAIS BUNDZINIEKU ŠOVS! Atraktīvi, ugunīgi un skaļi vienkopus muzicēs vairāk kā 300 sitaminstrumentu pavēlnieki populāru mūziķu vadībā no Lielās 11. novembra krastmalas skatuves.

Foto: Andžeja Grauda bungu skola

