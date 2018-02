Festivāls "Weekend Baltic" turpina priecēt tā apmeklētājus ar mākslinieku izziņošanu, kuri no 16. līdz 18. augustam uzstāsies skaistajā Pērnavas pludmalē.

Jau izziņotajām zvaigznēm David Guetta, Post Malone, Afrojack, Kygo, Alan Walker un daudziem citiem, pievienojas Zviedrijas super-duets Axwell /\ Ingrosso, kuru hits "Dreamer" šobrīd iekaro pasaules mūzikas topu virsotnes gluži kā iepriekšējie "More Than You Know", "Sun Is Shining" un citi; nu jau leģendārais Martin Solveig, kura hitu "Intoxicated" , "Hello" u.c. pavadībā kājas pašas nes uz deju grīdas pusi; beļģu drum'n' bass pavēlnieks, Baltijā jau iemīļotais Netsky; ASV repmūzikas sensācija "A Boogie Wit Da Hoodie"; House mūzikas karalis AC Slater, kā arī pašmāju Baltijas mākslinieki "Bombossa Brothers", Arup un 5Miinust.

Iepriekšējā divās izziņošanas fāzēs festivāls ir jau izziņojis tādus māksliniekus kā Post Malone, David Guetta, Kygo, Afrojack, Alan Walker, Galantis, Tungevaag & Raaban, Headhunterz, Oliver Heldens, Sigma, $uicideboy$, Big Shaq, Slushii, Tujamo, Moksi, R3hab un Swanky Tunes. Šobrīd ir izziņoti vien 25 no gaidāmajiem 85 māksliniekiem.

Grandiozākais festivāls Baltijā – "Weekend Baltic" jau ceturto gadu pēc kārtas saviem apmeklētājiem piedāvās neaizmirstamu festivāla programmu uz četrām skatuvēm, kā arī daudz citas atrakcijas festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā.

Festivāla biļešu cenu maiņa gaidāma jau 12. martā, biļetes vēl pieejamas www.weekendbaltic.com.