Kannu konofestivālā šonedēļ pirmizrādi piedzīvojusi filma "Gotti", pēc kuras kino industrijas darboņi pulcējušies jestrā burziņā, vēsta ārzemju mediji.

Par ballītes zvaigzni kļuvis Travolta, kurš citus viesus pārsteidzis ar dejas performanci hiphopa mūzikas pavadījumā.

Amerikāņu reperis 50 Cent Tviterī publiskojis video ar Travoltu, kurš uz skatuves gorās pie viņa izpildītās mūzikas, un sižets dažās stundās kļuvis par īstu sensāciju, liekot aktiera vārdam plaši izskanēt ziņu virsrakstos.

"Mēs ar Travoltu ballējamies. Es zvēru, es šeit ierados tikai viņa dēļ," video aprakstā savi savu sajūsmu par Travoltas danci nav spējis slēpt reperis.

Me and John Travolta partying 😆 l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr