Pārprastais feminisms: Džūlija Robertsa beidzot izskaidro savu apspriestāko foto

Viens no Holivudas aktrises Džūlijas Robertsas visu laiku aprunātākajiem foto tika uzņemts pirms aptuveni 19 gadiem filmas "Notinghila" ("Notting Hill") pirmizrādē Londonā – toreiz viņa publiski nodemonstrēja neskūtas paduses. Gadiem ilgi tika uzskatīts, ka kinozvaigzne tādējādi vēlējās paust atbalstu feminisma idejām, un šoruden beidzot viņa pati ieviesusi skaidrību – ķermeņa apmatojumam nav bijis nekāds slēpts zemteksts.

Kinozvaigzne uz Londonas pirmizrādi 1999. gada pavasarī bija ieradusies sarkanā kleitā ar īsām piedurknēm, un kādam fotogrāfam izdevās noķert brīdi, kurā Robertsa gaisā ir izslējusi roku, atsedzot neskūtu padusi.

Toreiz tas kļuva par vienu no apspriestākajiem notikumiem ziņu virsrakstos, un prese izteica dažādus minējumus, ko Robertsa ar neskūtām padusēm vēlējusies pasaulei pavēstīt. Šis žests publiskajā telpā tika pozicionēts kā feminisma paraugs un cīņa par sieviešu tiesībām.

Tiesa, kā vēsta izdevums "The Huffington Post", toreiz saceltā brēka bijusi stipri pārspīlēta. Pati aktrise aizvadītās nedēļas izskaņā intervijā amerikāņu sarunu šovā "Busy Tonight" skaidrojusi, ka tas bijis nejaušs misēklis, kas kļuvis par sensāciju.

"Bilde no tā momenta man patiesībā ir ļoti spilgti iesēdusies atmiņā," intervijā sacījusi Robertsa. "Man šķiet, ka es vienkārši nebiju ņēmusi vērā savu piedurkņu garumu un māšanu, un to, kā šīs abas lietas kopā varētu sasaukties un par mani atklāt personiskas lietas," piebildusi aktrise, atdarinot māšanu no daudz apspriestā momenta.

"Tā, ka tas nebija vēstījums sabiedrībai, bet gan daļa no apliecinājuma man pašai, ka esmu cilvēks uz šīs planētas," noslēgumā piebildusi aktrise.