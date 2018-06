Priļučniju nokaitina fanu versijas par viņa un Mucenieces laulības krīzi

Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек,так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад. Все что касается наших отношений относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ни чего по этому поводу, так как считаю что Личная жизнь это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБо за понимание!!

