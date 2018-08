Pāragri mūžībā devies viens no modes pasaules kolorītākajiem un pamanāmākajiem pārstāvjiem – tetovētais kanādiešu modelis Riks Dženests. 32 gadus vecais vīrietis šonedēļ atrasts miris savās mājās Kanādā.

Vīrietis miris savās mājās Moneālā, vēsta raidsabiedrība BBC. Policija pagaidām nav sniegusi nekādus sīkākus komentārus, bet dažādi ārzemju mediji ziņo, ka viņš izdarījis pašnāvību.

Modes pasaulē Dženests uzmirdzēja 2011. gadā un strauji iemantoja popularitāti. Viņa unikālā izskata iezīme bija daudzie tetovējumi gan uz auguma, gan sejas.

Ķermeņa zīmējumu, kas veidoti kā orgāni un kauli, dēļ Riks iemantoja iesauku "Zombie Boy" jeb Zombijpuika. Pirmo tetovējumu puisis uztaisīja 16 gadu vecumā.

Jāatzīmē, ka par savu panākumiem bagāto modeļa karjeru viņam lielā mērā bija jāpateicas amerikāņu dziedātājai Lady Gaga – tieši viņa Riku no klaidoņa padarīja par visā pasaulē atpazītu zvaigzni, uzaicinot filmēties klipā "Born This Way".