Lai gan ārzemju mediji pēdējā laikā piemirsuši atgādināt pasaulei par Valērijas eksistenci, viņas kvēlākajiem faniem nav iemesla skumt. Daiļaviņa pati labprāt dokumentē savas gaitas un informē par notikumiem privātajā dzīvē ar sociālo tīklu starpniecību.
Valērijas pielūdzēju armija ir gana iespaidīga – viņas sekotāju skaits sociālajos tīklos mērāms vairākos simtos tūkstošu.
Odesas skaistule pēdējā laikā cītīgi pievērsusies fitnesam, un sportisko aktivitāšu rezultāti ir novērtējami Valērijas publicētajās bildītēs. Daiļaviņa ieguvusi iespaidīgu muskuļu reljefu, satriecošu vēderpresi un stingru dupsi, un viņa negrasās apstāties, līdz ķermenis nebūs uztrenēts līdz pilnībai.
Turklāt, pateicoties muskuļiem, Valērijai, iespējams, beidzot izdosies atbrīvoties no viņai piekabinātās dzīvās Bārbijas birkas. Fani simpātisko blondīni tagad daudz labprātāk dēvē par Odesas amazoni, nevis plastmasas lelli.
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