Меня часто спрашивают , в чем секрет молодости и свежести? Что надо делать , чтобы всегда выглядеть юной !? Кто то скажет - косметика , что то питание, и будут правы оба ... я бы тут уточнила Еше органическая косметика и максимально простая еда, без пищевого мусора. Но самое главное конечно количество свободной энергии и ощущение счастье внутри!! Счастье дарует как раз таки молодость и благополучие во всех смыслах! Мой опыт показывает именно так! Но хотелось бы добавить ещё кое что специфическое ... 1 вегетарианство и сыроедение ( думаю понятно почему, на таком питании тело омолаживается . + избавление от мучного (полное) , избавляемое от сахара ( любого ) тоже полное . 2 отсутствие в жизни разных секс партнёров. Почему? Все просто, вы отдаёте энергию успеха, молодости и т д ! Если у вас 1 партнёр и секс с ним не часто, то можете быть уверенной , вы сохраните юность !!!! Но при соблюдении вышеперечисленных условий #эзотерика #дух #эзотерик #космос #молодостькожи #blonde #sexy #sport #fitnessbody #fitnessgirl

