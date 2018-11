Diāna Kubasova plūc uzvaras laurus daiļavu realitātes šovā Dominikānā

Satraucošus jaunumus izziņojusi modele un skaistumkonkursu dalībniece Diāna Kubasova – viņa nupat plūkusi uzvaras laurus personības konkursā un realitātes šovā "Miss Multiverse 2018", kas šoruden norisinājās Dominikānas Republikā.

Konkurss notika 9. novembrī, un tajā piedalījās arī daiļavas no Anglijas, Islandes, Brazīlijas, Ķīnas, Austrālijas un vēl citām zemēm. Šādas dailes sacīkstes norisinājās jau septīto reizi, savukārt kā realitātes šovs tas tika filmēs ceturto reizi, medijiem izplatītajā informācijā norādījusi Diāna.

Šovs "I Am Multiverse" televīzijā tiks pārraidīts 2019. gada otrajā pusē ASV un Latīņameikā. Atlase šai realitātes šova sezonai sākās šī gada janvārī, un no vairāk nekā 12 tūkstošiem pieteikumu uz finālu tika aicinātas 24 daiļavas no 24 dažādām valstīm.

Kā atklāj Diāna, lai kvalificētos konkursam, dalībniecēm bija jābūt ar augstāko izglītību, jārunā vismaz trīs valodās, jābūt sportiskām un jāvar noskriet vismaz 15 kilometru distanci, jābūt ar modeļu pieredzi un vismaz viena starptautiskā vai nacionālā skaistuma konkursa uzvarētājai.

Diāna trīs nedēļu garā konkursa laikā uzvarēja daudzās sacensībās un saņēma dažādus apbalvojumus, piemēram, "Last Woman Standing", kurā viņa uzvarēja visas 24 dalībnieces četrarpus stundu ilgās fitnesa, spēka un izturības sacensībās. Tāpat arī viņa tika atzīta par fotogēniskāko dalībnieci un arī ieguva atzinību par veiksmīgāko sociālo mediju kompaņu.

Katrs dalībnieču solis tika filmēts visu diennakti realitātes šova formātā. Tāpat arī notika vairākas izbalsošanas. Pēdējo nedēļu par kroni cīnījās un finālā uz skatuves kāpa vien desmit meitenes.

Balvā Diāna saņēmusi ekskluzīvu kroni, ar kristāliem rotātu lenti, naudas balvu 6000 ASV dolāru apmērā, ceļojumu uz Kankūnu Meksikā, gada līgumu, kas sevī iekļauj profesionālu aģentūras reprezentāciju, treniņus un apmācības, dalību citos realitātes šovos un reklāmu 250 tūkstošu ASV dolāru vērtībā.