Filmas cienīgs mīlasstāsts un dēka ar māsiņu: Stīvena Hokinga privātā dzīve

2014. gadā uz lielajiem ekrāniem nonāca filma "The Theory of Everything" ("Teorija par visu"), kas ļāva ielūkoties zinātnes leģendas dzīvē un uzskatāms par vienu no jaudīgākajiem ekrāna mīlasstāstiem pēdējā desmitgadē.

Filma vēstīja par Hokinga pirmo laulību ar studiju laikā sastapto Džeinu Vaildu. Abi jaunieši iepazinās, pirms Hokingam tika diagnosticēta motoro neironu slimība. Kad tas notika, dakteru prognozes bija pesimistiskas – tobrīd 21 gadu vecajam puisim ārsti solīja vien pāris dzīves gadus.

1964. gadā Stīvens un Džeina saderinājās, nepilnu gadu vēlāk viņi salaulājās, un vēlāk šajā savienībā pasaulē nāca trīs bērni. Abu attiecības pajuka 1990. gadā, un piecus gadus vēlāk laulība tika šķirta oficiāli.

Protams, dzīve nav romantisks kino, un stāstā par smagi slimu zinātnes ģēniju un viņa sievu netrūkst arī dramatisku momentu. Astoņdesmito gadu vidū Džeina satuvinājās ar baznīcas korī satikto ērģelnieku Džonatanu Džonsu, un vīrs to akceptējis. Vienīgais, ko viņš lūdzis – lai sieva turpina mīlēt arī viņu. Jau pēc šķiršanās Džeina atklājusi, ka laulības laikā cietusi no depresijas, ko izraisījušas rūpes par vīru un bērniem, kas gūlušās uz viņas pleciem, un dažkārt viņas vienīgais glābiņš bijusi ticība Dievam.

Foto: Vida Press | Džeina 1999. gadā ar otro vīru Džonatanu un Hokinga dēlu Timotiju

Pēc šķiršanās Džeina apprecējās ar Džonatanu, ar kuru viņa savas pirmās laulības laikā esot saglabājusi platoniskas attiecības, un abi ir kopā vēl tagad.

Tuvas attiecības Hokings un viņa pirmā sieva saglabāja arī pēc šķiršanās, bet savu versiju par dzīvi ar zinātnes zvaigzni viņa izklāstījusi grāmatā "Music to Move the Stars: A Life with Stephen" un tās pārstrādātajā versijā "Travelling to Infinity: My Life with Stephen", kas vēlāk arī kļuva par Holivudas filmas scenārija pamatu.

Filmā "Teorija par visu" galvenās lomas bija uzticētas Edijam Redmeinam, kurš par Hokinga tēlojumu saņēma "Oskaru", un Felicitai Džonsai.

Mazāk zināmas ir Hokinga attiecības ar Eleinu Mesoni, kuru viņš iepazina kā medmāsiņu, kas viņu aprūpēja. Šīs attiecības sākās astoņdesmito gadu beigās, neraugoties uz to, ka dažus Hokinga kolēģus un tuviniekus mulsināja viņas pārmērīgās un privātīpašnieciskās rūpes par vīrieti.

1990. gadā Hokings paziņoja sievai, ka pamet viņu Eleinas dēļ, un atstāja ģimenes namu. Abi apprecējās drīz vien pēc Stīvena un Džeinas oficiālās šķiršanās 1995. gadā.

Pēc šīs laulības zinātnieks atsvešinājās no savas ģimenes, un bija laiks, kad viņa tuvinieki un citi aprūpētāji bija nobažījušies par viņa drošību – uzvirmoja aizdomas, ka vīrietis šajās attiecībās varētu ciest no fiziskas vardarbības un pazemošanas. 2000. gadā Hokings pat nonācis slimnīcā ar nezināmā veidā gūtiem nobrāzumiem un sasitumiem. Policija gan neko neatklāja, un lieta pēc četru gadu ilgas izmeklēšanas tika slēgta. Pats Hokings visas iespējamās sūdzības pret sievu noliedza.

2006. gadā šī laulība tika klusi šķirta, un pēc tam zinātnieks atjaunoja tuvās attiecības ar pirmo sievu, bērniem un mazbērniem.