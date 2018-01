Jūs mums tagad esat zvaigzne: Allas dzīve pēc sociālā projekta

Starp telekanāla "STV Pirmā!" sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." dalībniecēm izcēlās Alla – pārējām dāmām viņa pievienojās ar nelielu novēlošanos un tā īsti ar pārējām neiedraudzējās, tomēr pēc šova šis tas viņas dzīvē ir mainījies.

Lai gan šova laikā ne ar vienu no dalībniecēm Alla par tuvām draudzenēm nekļuva, pēc projekta viņa turpina uzturēt kontaktus ar kolēģēm, un arī kolorītā kompānija viedokli par Allu mainīja – ja filmēšanas laikā viņa pamanījusies radīt augstprātīgas lēdijas iespaidu, vēlāk tapis skaidrs, ka ir sirsnīgs cilvēks.

Projekta laikā netika slēpts – Allas lielākā problēma ir nepareizu vīriešu izvēle. Nedaudz 30 gadu slieksni pārkāpušo dāmu kā magnēts pievilka sliktie puiši, un viena dēļ viņa pati bija nonākusi konfliktā ar likumu – ienesusi ieslodzījuma vietā paciņu, kurā atrastas narkotikas.

Vīrietis jau kādu laiku ir brīvībā, un, neraugoties uz nosacīto sodu, ko saņēmusi viņa dēļ, Alla nav metusi plinti krūmos.

"Salabu ar savējo cilvēciņu, it kā bija viss kārtībā, bet kaut kā mēs sākām strīdēties. Tagad ir tā – viņš zvana, es neatbildu, es zvanu, viņš neatbild. Vajag piešauties. Gribēju izrunāties par visu to situāciju, atlaist to no sevis. Saprotu, ka ne man, ne viņam jūtas nav apdzisušas, bet laiks rādīs, kā viss būs," sarunā ar "Delfi Izklaidi" lielajā dalībnieču atkaltikšanās pasākumā stāstīja Alla.

Nesen sieviete nomainījusi darba vietu – līdz ar gadu miju viņa uzsāka darbu citā veikalā, un uz šīm izmaiņām Alla raugās cerīgi. Vecajā darba vietā bijusi liela slodze, bet sieviete nav redzējusi izaugsmes iespējas. Tāpat viņai alga maksāta "aploksnē", bet tagad viss būs oficiāli.

"Tur būs arī mazdrusciņ lielāka alga," priecājas Alla, kura gan par nopelnīto pilnā apmērā priecāties nevarēs – no ieņēmumiem Allai jāatmaksā veci parādi. Tomēr par to viņa pārlieku nebēdājas, jo, raugoties nākotnē, Alla saprot, ka, kamēr nebūs nokārtojusi visas saistības, par brīvu cilvēku nekļūs.

Izrauties no stagnācijas, kā pati sieviete dēvē agrāko dzīvi, palīdzējusi dalība sociālajā projektā, kas arī pamudinājis Allu atrast darbu, kas ļautu ne tikai nodrošināt iztiku, bet arī veidot pamatu ilgstošākai stabilitātei.

Šovu Alla skatījusies maz, jo nav pieradusi sevi redzēt televīzijā, bet viņa neslēpj – pēc projekta kļuvusi pašpārliecinātāka. Īpaši neierasta viņai ir popularitāte, ko devis šovs.

"Uz ielas pazīst un grib nobildēties. Eju uz veikalu, cilvēki prasa selfijus. Pircēji veikalā priecājas: "Tā taču mūsu Alločka! Jūs mums tagad esat zvaigzne! Kā princese!" Man tas nav pierasts, ka mani pazīst," smejas dāma, uzsverot – ja cilvēki ir pozitīvi, tad viņai šāda uzmanība netraucē.

Dzīves ritējumu nedaudz apgrūtinot probācijas dienests, ar kuru Allai jāsadarbojas pēc mēģinājuma ieslodzījuma vietā ienest narkotikas, un sociālais dienests, kura palīdzībai gan sieviete netic. Sieviete sūrojas, ka laikā, kad vēl strādājusi iepriekšējā veikalā, viņai pat nācies atprasīties no darba, lai pagūtu uz visām institūcijām, kur viņa sūtīta.

"Probācijas dienests sūtīja pie sociālā dienesta, sociālais dienests – pie probācijas dienesta. Es biju kā noskrējusies vāvere, bet no tās noskriešanās nav nekādas jēgas. Reālas palīdzības nav," stāsta Alla, kura ļoti tic, ka tomēr radīsies iespēja tikt pie savas – no vecākiem atsevišķas – dzīvesvietas, kur dzīvot kopā ar dēliņu.