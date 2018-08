Megana Mārkla: 37 gadi, 37 fakti, 37 foto

Sestdien, 4. augustā, dzimšanas dienu svin viena no apspriestākajām sievietēm pasaulē – Lielbritānijas prinča Harija laulātā draudzene, bijusī amerikāņu aktrise Megana Mārkla , kura pēc kāzām kļuvusi par Saseksas hercogieni. Viņai apritēs 37 gadi, un, atzīmējot hercogienes jubileju, piedāvājam iepazīties ar 37 faktiem no viņas biogrāfijas, kā arī apskatīt foto galeriju ar 37 attēliem.

1. Hercogienes iecienītākā frizūra ir nevīžīga cope, vēsta izdevums "The Sun". Savulaik Megana bieži izgāja sabiedrībā ar šādu matu sakārtojumu, tomēr pēc kāzām ar princi un ieprecēšanās karaliskajā ģimenē viņai nācies nedaudz pamanīt savus līdzšinējos pucēšanās ieradumus.

2. Prinča sieva agrāk neizprata, kāda ir atšķirība starp sarkanvīnu un baltvīnu. Ja neskaita krāsu, protams. Kā intervijā izdevumam "Allure" savulaik atklājusi Megana, bija jāpaiet daudziem gadiem, līdz beidzot viņa pagaršojusi sarkanvīnu, kas viņai burtiski atvēris acis un licis izprast vīna smalko dabu.

3. Karaliskās ģimenes vērīgākie fani ir pamanījuši, ka Megana bieži izvēlas apavus, kas viņai ir vismaz vienu vai pat divus izmērus par lielu. Kā skaidrojuši stila eksperti, tas tiekot darīts tādēļ, ka hercogiene vēlas izvairīties no tulznām, noberzumiem un kurpju spiešanas.

4.Hercogiene savulaik atklājusi, ka gludu sejas ādu viņa uztur ar sejas masāžām, kā arī, regulāri vingrinot sejas muskuļus.

5. Megana savas aktrises karjeras pirmsākumos brauca ar vecu "Ford" auto, kurš bija nedaudz apdauzīts. Sieviete intervijās stāstījusi, ka viņai nācies tajā ielīst caur bagāžnieku, jo durvis šofera pusē gluži vienkārši nebija iespējams atvērt.

6. Hercogienes mīļākais ēdiens ir pasta dažādās variācijās. Tiesa, Bekingemas pilī makaroni galdā netiek celti, jo, kā vēsta mediji, karaliene Elizabete II par tiem neesot sajūsmā.

7. Megana jau daudzus gadus aktīvi iesaistās dažādos labdarības projektos un organizācijās.

8. Kad Megana bija pusaudze, viņa ar ģimeni bija devusies ceļojumā uz Lielbritāniju. Hercogienei ir saglabājies foto, kurā viņa 15 gadu vecumā pozē kamerai pie Bekingemas pils.

9. Viens no Meganas daudzajiem hobijiem, kas vēlāk pārauga arī nelielā biznesiņā, ir kaligrāfija. Sākumā ar glītrakstīšanu viņa aizrāvusies tikai hobija līmenī, bet vēlāk kļuvusi par profesionālu kaligrāfi un pat aprakstījusi kāzu ielūgumus vairākām slavenībām no sava paziņu loka.

Foto: Vida Press

10. Karaļnamam pietuvināti avoti britu medijiem stāstījuši, ka Megana, kura lieliski gatavo, labprāt ar dažādiem pašas gatavotiem našķiem un saldumiem cienājot sava vīra brāļa prinča Viljama un hercogienes Katrīnas bērnus – princi Džordžu un princesi Šarloti.

11. Megana ir filmējusies seksīgā un visnotaļ izaicinošā burgeru reklāmā.

12. Megana sadarbībā ar kanādiešu zīmolu "Reitmans" ir radījusi kapsulkolekciju, kurā ir viņas dizainētas kleitas un ādas izstrādājumi.

13. Hercogienes īstais vārds ir Reičela Megana Mārkla.

14. Kad Megana vēl bija aktrise, viņa izdevumam "Marie Claire" atklāja, ka filmēšanas laukumā vienmēr nēsājot tikai pati savas rotaslietas.

15. Megana sevi uztur formā ar skriešanu un jogu. Viņas mamma Dorija, starp citu, ir jogas trenere.

16. Megana ir studējusi Nortvesternas Universitātē un viņai ir divi maģistra grādi.

17. Viens no Meganas iecienītākajiem aksesuāriem ir cepure.

Foto: Vida Press

18. Hercogienes paziņu lokā ir daudz slavenu ļaužu, bet viena no viņas labākajām un tuvākajām draudzenēm ir indiešu aktrise Prijanka Čopra.

19. Pirms kļūšanas par aktrisi, kad Meganai bija tikai 20 gadi, viņa kādu laiciņu strādāja ASV vēstniecībā Argentīnā.

20. Megana kopā ar bariņu pievilcīgu sieviešu savulaik filmējās TV naudas spēlē, kurā viņai bija jātur rokās naudas koferis un vienkārši labi jāizskatās.

21. Meganai savulaik bija ļoti veiksmīgs dzīvesstila blogs "The Tig", kurā viņa rakstīja par modi, gatavošanu, ceļošanu un citām tēmām. Kļūstot par prinča līgavu, blogs tika slēgts.

22. Acīgi fani kādā pavecā foto, kurā Meganai kājās ir apautas sandales, pamanījuši, ka viņai abu pēdu otrais kājas pirksts ir ievērojami garāks par īkšķi.

23. Jā, arī Harijs un Megana ir ļoti, ļoti attāli radinieki. Izpētīts, ka Meganas 12 pakāpes vecmāmiņa Izabela Hildjarda bija karaļa Henrija VIII trešās sievas Džeinas Seimūras otrās pakāpes māsīca.

24. Megana pārlidojumos un ceļojumos vienmēr līdzi ņem nelielu pudelīti ar tējas koka eļļu.

25. Megana ir liela suņu mīļotāja. Viņa ir saimniece diviem suņukiem, pret kuriem, kā atklājuši draugi, viņa izturoties kā pret saviem bērniņiem.

26. Šī ir Meganas otrā laulība. No 2011. līdz 2013. gadam viņa bija precējusies ar amerikāņu filmu producentu Trevoru Engelsonu, ar kuru kopā sagāja 2004. gadā.

Foto: Vida Press

27. Megana sevi dēvē par feministi, un 11 gadu vecumā viņu tik ļoti aizskāra trauku mazgājamā līdzekļa reklāma, kurā bija uzsvērts, ka "sievietes visā Amerikā cīnās ar netīriem katliem un pannām", ka meitene kompānijai uzrakstīja sūdzību vēstuli. Viņa panāca, ka vārds sievietes reklāmā tiek aizstāts ar vārdu cilvēki.

28. Arī amerikāņu tenisiste Serēna Viljamsa ir viena no Meganas labākajām draudzenēm.

29. Hercogiene bieži dod priekšroku tērpiem ar tā dēvēto laiviņas kakla izgriezumu, kāds bija arī viņas kāzu kleitai, precoties ar princi Hariju.

Foto: Vida Press

30. Atpazīstamību Megana iemantoja ar lomu seriālā "Suits", bet viņa nelielās lomiņās piedalījusies arī tādās filmās kā "Dabū viņu uz skatuves" ("Get Him to the Greek") un "Neciešami bosi" ("Horrible Bosses").

31. 2015. gadā Megana ar kemperi apceļoja Jaunzēlandi.

32. Hariju un Meganu iepazīstināja Meganas draudzene, modes dizainere Miša Nono.

33. Megana uzauga Losandželosā un bērnībā apmeklēja meiteņu katoļu skoliņu.

34. Hercogiene dievina ceļošanu.

35. 2016. gadā viņa bija visvairāk meklētā aktrise vietnē "Google".

36. Viens no hercogienes mīļākajiem smalkās modes zīmoliem ir "Givenchy". Arī viņas kāzu tērps bija šī modes nama darinājums.

37. Dzimtas koku pētnieki tiktāl izsekojuši Meganas senčus, ka atklājies – viņa ir arī ļoti attāla angļu dzejnieka un dramaturga Viljama Šekspīra un britu politiķa Vinstona Čērčila radiniece.