Kaut arī līdzšinējam mēram Bilam de Blāzio jau bija vairāki konkurenti – republikāne Nikola Malliotake, Reformu partijas kandidāts Sals Albanīzs un neatkarīgais kandidāts Bo Dītls –, kāds Ņujorkas iedzīvotājs nolēmis rīkoties neordināri un biļetena ailē, kurā katrs vēlētājs var ierakstīt pats savu kandidātu, ierakstījis latviešu basketbolista vārdu.

Telekanāla NBC ziņu nodaļas politikas reportieris Bendžijs Sārlins otrdienas vakarā tviterī publicējis kāda drauga atsūtītu fotogrāfiju, kurā redzams Ņujorkas mēra vēlēšanu biļetens, un tajā pašu balsotāju izraudzīto kandidātu ailē ierakstīts Kristapa Porziņģa vārds.

"Tajā pat laikā Ņujorkas pilsētas mēra vēlēšanās – kāds draugs man atsūtīja attēlu ar viņu protesta biļetenu," tvītā paskaidroja Sārlins.

Meanwhile in NYC mayoral race, friend sent me a pic of their protest ballot (cc @netw3rk) pic.twitter.com/6tBnUCsYiV— Benjy Sarlin (@BenjySarlin) November 7, 2017