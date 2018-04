Ещё одна фотосессия из моих архивов. Узнаете? 😉 • Photo by Aslan Ahmadov 2005 • Model: @xenia_sobchak . . . . #асланахмадов #ксениясобчак #aslanahmadov #canon #canon5d #mark4 #canon5dmark4 #aslanahmadovphoto #aslanahmadovstudio #фотография #фото #фотостудия #фотосьемка #фотограф #фотосессия #реклама #photographer #photography #photo #photoartist #photostudio #россия #москва #russia #moscow #fashion

A post shared by Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) on Apr 20, 2018 at 1:02am PDT