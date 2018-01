Lai gan mežģīnes iemieso smalku eleganci un sievišķību, ne vienai vien šovbiznesa daiļavai to dēļ nācies nonākt mulsinošā situācijā un piedzīvot stila misēkli.

Šonedēļ mežģīnes pievīlušas populāro popmūziķi Kamilu Kabello, kura joku plēsēja Džimija Falona šovā "The Tonight Show" prezentējusi savu jaunāko singlu "Never Be the Same".

Pievilcīgā tumšmate valdzinājusi skatienus piesaistošā gaišā viegla auduma kleitā, kas papildināta ar mežģīņu auduma ielaidumiem.

Tiesa, daiļaviņai caur mežģīnēm kādā brīdī nejauši pavīdējis kails krūtsgals, un manīgajiem fotogrāfiem tas, protams, nav paslīdējis garām.

Jāatzīmē, ka 20 gadus vecā Kamila ir viena no šī brīža karstākajām popzvaigznēm pasaulē. Viņas izpildītā kopozīcija "Havana" jau labu laiku gozējas mūzikas topu augšgalā, tā tiek drillēta uz riņķi radio un skandēta mūzikas kanālos.