"Supernova 2018" vadītāju lomās līdzšinējo konkursa "seju" Toma Grēviņa un Ketijas Šēnbergas vietā iejutīsies pieredzējusī TV dīva Dagmāra Legante un otrās "Supernova" sezonas uzvarētājs Justs Sirmais. Dalībnieku savstarpējā konkurence šosezon būs īpaši liela, un cīņa par vietu finālā – dramatiska, atzinusi konkursa producente un projekta vadītāja Ilze Jansone.

"Ja iepriekš bija trīs raidījumi – atlase, pusfināls un fināls, un no katras kārtas tālāk tika puse dalībnieku, tad šogad būs trīs pusfināli, no kuriem finālā tiks tikai divi dalībnieki no septiņiem," viņa skaidro.

Trīs konkursa pusfinālus LTV 1 tiešraidē no Rīgas Kinostudijas varēs vērot katru sestdienas vakaru, sākot no 3. februāra, savukārt grandiozais fināls notiks 24. februārī.

Lai skatītāju balsojums būtu maksimāli objektīvs, izmaiņas skārušas arī balsošanas kārtību. Balsojot par savu favorītu, no viena tālruņa numura varēs nosūtīt tikai vienu īsziņu un veikt tikai vienu zvanu. Balsot varēs arī "Supernova" mājas lapā, un papildus tiks ņemti vērā arī unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā "Spotify".