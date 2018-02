"Izvēli tieši "Sudden Lights" piešķirt tā dēvēto "wild card" noteica vairāki faktori," skaidro "Supernova 2018" žūrijas vadītājs Rūdolfs Budze jeb DJ Rudd.

"Viens no tiem – mēs nevarējām ignorēt milzīgās skatītāju simpātijas pret šo grupu. Uzstājoties pirmajā pusfinālā, viņiem nedaudz piekliboja "dzīvais" izpildījums, bet es ceru, ka puiši saņemsies un pa šīm dienām mazliet "uzfrišinās" savu priekšnesumu," intervijā LTV "Rīta Panorāma" sacīja DJ Rudd.

"Katru gadu "Supernova" kontekstā skatāmies mazliet plašāk – piemēram, šī jaunā puišu grupa jau ir sevi pierādījusi. Viņi ir ļoti jauni, viņiem ir divi ļoti spēcīgi hiti latviešu valodā, viņi jau ir izdevuši albumu, un tas liecina, ka džeki strādā. Ja runājam par iespēju došanu, tad iespēja ir jādod kādam, kas tiešām strādā, nevis vienkārši gaida iespēju," viņš pamatoja žūrijas un LTV pārstāvju lēmumu finālā iekļaut tieši grupu "Sudden Lights".

Fināla tiešraidi sestdien, 24. februārī, atklās grupa "Sudden Lights" ar dziesmu "Just Fine". Ar otro kārtas numuru uzstāsies RITVARS ar dziesmu "Who's Counting?", trešā – MADARA ar "Esamība", ceturtā – Liene Greifāne ar "Walk The Talk".

Kā piekto uz skatuves redzēsim Lauri Valteru ar "Lovers Bliss", kā sesto – Edgaru Kreili ar "Younger Days", kā pirmspēdējā uz skatuves kāps Laura Rizzotto ar "Funny Girl", bet fināla TV šovu noslēgs Markus Riva ar dziesmu "This Time".

Jau vēstīts, ka konkursam bija trīs pusfināli, katrā no tiem izraudzījās divus finālistus. Pirmajā raidījuma tika paziņots, ka vienam no tiem dalībniekiem, kam nepaveiksies kādā no pusfināliem, žūrija pēc saviem ieskatiem piešķirs tiesības uzstāties finālā. Savukārt pēc otrā pusfināla, kad tajā tika konstatēta tehniska kļūme, tiesības uzstāties finālā ieguva arī Markus Riva.

Atgādinām, ka finālā, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, žūrijas vērtējumam vairs nebūs tikai rekomendējošs raksturs.

"Arī finālā uzvarētāju noteiks skatītāju balsojums un žūrijas vērtējums. Uzvarēs tas dalībnieks, kurš būs ieguvis pirmo vietu skatītāju balsojuma un žūrijas vērtējuma apkopojumā," šonedēļ precizēja LTV projekta "Supernova 2018" vadītāja un producente Ilze Jansone.