Kā vēsta konkursa rīkotāji, katrā pusfinālā trijotnei pievienosies arī mainīgais žūrijas loceklis, un sestdienas tiešraidē tā būs konkursa iepriekšējās sezonas uzvarētāja Agnese Rakovska, kura grupas "Triānas parks" sastāvā pērn pārstāvēja Latviju lielajā "Eirovīzijā".

Jau vēstīts, ka šogad nedaudz pamainīti konkursa noteikumi. Ja iepriekš bija trīs raidījumi – atlase, pusfināls un fināls, un no katras kārtas tālāk tika puse dalībnieku, tad šogad būs trīs pusfināli, no kuriem finālā, kas notiks 24. februārī, tiks tikai divi dalībnieki no septiņiem.

Pirmajā pusfinālā 3. februārī piedalīsies šova akadēmiski izglītotākā dalībniece Katrīna Gupalo un "The Black Birds", oriģinālie nabagu mūzikas pārstāvji "Rahu the Fool", duets "DVINES", Agnesse jeb Agnese Stengrevics, kuras muzikālā darbība pamudinājusi uz skatuves atgriezties arī tēvu Helviju Stengrevicu.

Tāpat arī pirmo reizi konkursā startēs dziesma bez piedziedājuma, un to izpildīs vieni no spēcīgākajiem pagājušā gada debitantiem Latvijas mūzikā – grupa "Sudden Lights". Otro gadu pēc kārtas konkursā piedalās Edgars Kreilis, kurš visu aizvadīto gadu aktīvi strādājis un laidis klājā vairākus veiksmīgus singlus, savukārt kā pēdējā uz skatuves pirmajā pusfinālā kāps pieredzes bagātākā konkursa dalībniece Liene Greifāne. Viņa piedalījusies teju visos TV šovos Latvijā un reiz jau pārstāvējusi Latviju starptautiskajā "Eirovīzijā" grupas "Pirates of the Sea" sastāvā.

Lai skatītāju balsojums būtu maksimāli objektīvs, izmaiņas šogad skārušas arī balsošanas kārtību. Balsojot par savu favorītu, no viena tālruņa numura varēs nosūtīt tikai vienu īsziņu un veikt tikai vienu zvanu. Balsot varēs arī "Supernova" mājas lapā, un papildus tiks ņemti vērā arī unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā "Spotify".

Savukārt sadarbībā ar "LSM.LV" paralēli TV tiešraidei ik sestdienas vakaru notiks alternatīvā "Supernova 2018" tiešraide, ko vadīs "Pieci.lv" ētera personība un mūzikas eksperts Toms Grēviņš kopā ar komiķi un "Eirovīzijas" entuziastu Edgaru Bāliņu.

Grēviņš un Bāliņš ne tikai sekos sociālajos medijos publicētajām ziņām, bet pēc rezultātu paziņošanas uz sava dīvāna aicinās arī tos piecus mūziķus, kuri finālā nebūs tikuši. Katrā alternatīvajā tiešraidē "dīvāna ekspertiem" pievienosies dažādi viesi, kuru viedokļi sociālo mediju lietotājus parasti neatstāj vienaldzīgus.