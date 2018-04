Ceturtdienas, 19. aprīļa, vakarā kanāla "STV Pirmā!" skatītāju vērtējumam tiks nodota televīzijas projekta "Mamm’, brauc mājās" jaunākā sērija, kurā mūziķa Roberta Gobziņa un viņa sievas Madaras ikdienā iejutīsies sociālajā šovā "Caur ērkšķiem uz..." iepazītā Laura.

Gobziņš ar sievu pēc ugunsgrēka ir atjaunojuši dzīvokli, tomēr viņu dzīve iet kā pa kalniem un lejām. Vislielākās raizes sagādā Roberta veselība, kuras dēļ viņš lielāko daļu ikdienas pavada gultā un uzkrāj spēkus jauniem darbiem.

Laura uz pāris dienām Gobziņu ģimenē aizvietos Madaru, un enerģiskā, dzīvē gana daudz pieredzējusī sieviete, kurai nekad pēc kāda skarbāka vārda ķešā nav bijis jāmeklē, būs pārsteigta par redzēto un piedzīvoto.

Dodoties prom, Madara "jaunajai mammai" neatklās visas kārtis un nepabrīdinās, ka viņas vīram ir invaliditāte, vien ieminēsies, ka vīram esot jāļauj atpūsties. Redzot šķietami veselu vīrieti, Laura viņu mudinās iesaistīties ģimenes ikdienā, taču beigās tiks novesta līdz asarām.

Uz aicinājumu doties kopīgi makšķerēt Laura saņems noraidījumu un apvainojumus, ka jaunā sieviete "ņirgājas par invalīdu". "O, es arī labprāt brauktu pamakšķerēt, bet kopš 2012. gada nav sanācis. Vajadzīgi ir medikamenti, lai uztaisa 10 blokādes – kopā 250 eiro," izklaides brauciena izmaksas aprēķinās Roberts, piebilstot, ka, saskaņā ar ārstu ekspertīzes slēdzienu, fiziski darbi viņam ir liegti.

"Kā tad viņš tagad visu pakārtos Lauras iegribai aiziet pamakšķerēt? Ja ir paredzēts darbs un pirms tam viņš ir paredzējis atpūsties, lai viņš var izdarīt to darbu, protams, tāda ideja nenostrādās," uzzinot par konfliktsituāciju mājās, vīru aizstāvēs Madara.

Gobziņa teiktais Lauru aizvainos līdz sirds dziļumiem. "Kāda velna pēc man netika pateikts, ko drīkst un ko nedrīkst. Kāpēc Madara mani nebrīdināja, ka viņš ir otrās grupas invalīds? Vai tad bija grūti to pateikt? Un tagad mani apvaino, ka es ņirgājos par invalīdu?" asarām acīs teiks Laura. Taču pašu Gobziņu sievietes asaras atstās absolūti vienaldzīgu. "Kad raud bez iemesla, es nepievēršu uzmanību. Arī mazā Anna speciāli raud – tā viņai vieglāk paliek," skarbs savā viedoklī būs Roberts.

Arī satikšanās ar Gobziņa sievu Madaru nebūs no vieglajām, un kārtējo reizi Lauras raibā pagātne liks izdarīt nepareizus secinājumus par viņas personību. Uzzinot par to, cik skarbi Laurai gājis dzīvē un kā viņa cīnījusies ar savām atkarībām, Madara neslēps nepatiku pret jaunās sievietes ierašanos ģimenē.

"Ķermenis man teica priekšā, ka ir mazliet satraukums par kaut ko, bet es uzreiz nesapratu, par ko. No vienas puses manī ir tāda līdzjūtības sajūta un ir sapratne, bet no otras puses ir mana ģimene, kurā viņa ieiet ar savu stāstu. Ja būtu situācija, ka man būtu vajadzīga auklīte un viena no kandidātēm būtu Laura, es neņemtu viņu darbā par savu bērnu pieskatītāju," "jauno mammu" skarbi vērtēs Gobziņa kundze.

Tiesa, Laura lieliski tiks galā ar sev uzticētajiem uzdevumiem – gan mēbeļu labošanu, gan bērnu aprūpi un pat pārsteiguma sarūpēšanu kaimiņienei, kura laikus pamanīja ugunsnelaimi un paglāba Gobziņus no vēl lielākiem zaudējumiem. Attiecību šova jaunākā sērija kanālā "STV Pirmā!" būs skatāma pulksten 21.