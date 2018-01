Ar laikmetīgās mākslas izstādi atklās Latvijas simtgades pirmo notikumu Francijā

Foto: Attēls no Andreja Strokina darba izstādei

Izstādē piedalās Latvijas un ārvalstu mākslinieki (-)auteur, Mersedesa Azpilicueta (Mercedes Azpilicueta), Ieva Balode, Jaīrs Barelli (Yaïr Barelli), Ieva Epnere, Barbara Gaile, Daiga Grantiņa, Mirjama Lefkovica (Myriam Lefkowitz), Metū Pereta (Mai-Thu Perret) un Andrejs Strokins.

Latvijas valsts simtgades programmas izstāde izgaismo līdz šim vēsturē nenovērtētu neparastu Latvijas trimdas 20. gadsimta personību – dejotāju un publicisti Aiju Bertrāni. Viņa kopā ar vīru, amerikāņu dejotāju un mākslinieku Raimondu Dunkanu (slavenās dejotājas Izadoras Dunkanes brāli), no 1920. līdz 1970. gadiem Parīzē vadīja alternatīvas izglītības telpu un komūnu "Akademia". Sapludinot kopā kapitālisma kritikā sakņotas idejas, vēlmi ikdienā izdzīvot Seno Grieķiju un Latvijai raksturīgo "dabisko" dzīvesveidu, "Akadēmijā" varēja apgūt dejas, mākslas un amatniecības kursus, tai bija sava galerija un izdevniecība un tur notika teātra un dejas iestudējumi. "Akademia" bija 20. gadsimta Parīzē ne tikai mākslinieciski un ideoloģiski jauns strāvojums, bet arī saikne ar Latvijas trimdas kopienu Parīzē – uz brīdi tās ēkā pat norisinājās Latvijas vēstniecības rīkotie pasākumi.

"Akadēmijai" bija pamanāma, taču neviennozīmīga loma Parīzes mākslas ekosistēmā. Līdzīgi citām 20. gadsimta sākuma kolektīvajām utopijām, "Akadēmija" nebija nedz īsti tās dalībnieku dzīvesvieta, nedz skola tās klasiskajā izpratnē. Drīzāk dažādu cilvēku kopiena, kas pulcējās ap Raimondu Dunkanu, viņa filozofiju un iesaistījās "Akadēmijas" aktivitātēs – dejā, mūzikā, aušanā, gleznošanā, diskusijās un lekcijās.

Izstāde "Akademia: Performing Life" ir par vēstures rakstīšanu, saaužot kopā faktus, pieņēmumus, atmiņas, interpretācijas un - pats svarīgākais – mūsdienu mākslinieku balsis. Latvijas un citu valstu mākslinieki savos darbos tiecas atklāt idejas, ko iemieso "Akadēmija" un Aijas Bertrānes dzīvesstāsts: alternatīvas esošajai izglītības sistēmai, kolektīvās utopijas, dažādas radošuma izpausmes un saikni starp mākslu un amatniecību. Tāpat izstāde vedina pārdomāt tādu komūnu kā Akadēmija pretrunīgos aspektus – piemēram, tās līdera personības kultu, kuru nekritiski atbalsta virkne sekotāju.

Izstāde notiek, Latvijas Laikmetīgās mākslas centram sadarbojoties ar mākslas un pētniecības centru "Bétonsalon" un "Villa Vassilieff". Tās kuratori ir Solvita Krese un Inga Lāce, pievienojoties Kamilai Šenē (Camille Chenais).

Izstāde no 13. janvāra līdz 23. martam aplūkojama "Villa Vassilieff". Adrese: Villa Vassilieff 21 avenue du Maine 75015, Parīze. Vairāk informācijas – mājaslapā.

