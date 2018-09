Latvijas Fotogrāfijas muzejā no 27. septembra līdz 28. oktobrim būs apskatāma fotogrāfa Arņa Balčus darbu izstāde – "Izstāde pēc izstādes", portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Izstāde ir vēstījums par fotogrāfa-mākslinieka darba specifiku, radošo mantojumu, attiecībām ar skatītāju un varu.

Izstādē "Izstāde pēc izstādes" Arnis Balčus pievēršas jautājumiem, kas skar fotogrāfa-mākslinieka radošo mantojumu – kā to aptvert, atlasīt, aprakstīt, kontekstualizēt, popularizēt, saglabāt un izstādīt?

Parasti māksliniekam dzīves laikā veidojas ievērojama darbu kolekcija, taču situācijā, kad to nav iespējams realizēt, institucionalizēt vai utilizēt, tā kļūst pašam autoram gan par nopietnu loģistikas problēmu, gan ietekmē viņa pašapziņu. Lai arī izstādei ir retrospektīvs raksturs, tās mērķis ir ne tikai atklāt Arņa Balčus centrālo darbu tēmu – Latvijas identitāte, veidojot jaunu naratīvu no galvenokārt veciem darbiem, bet arī rosināt diskusiju par mākslinieku, institūciju, kuratoru, kolekcionāru un pētnieku lomu un atbildību mākslas vēstures veidošanā. Līdz ar to par nozīmīgiem izstādes elementiem kļūst pat telpu iekārtojums, klātesošais darbu apjoms, kuratora un pētījuma neesamība.

Arnis Balčus (1978) ieguvis bakalaura grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē (2002) un maģistra grādu Vestminsteras universitātē Londonā (2005). Fotogrāfijā sevi pieteicis jau 90. gadu beigās ar pašportretiem, bet starptautisku atzinību ieguva ar intīmajiem un bieži vien provokatīvajiem momentuzņēmumiem (sērija "Es, draugi, mīļākie un citi", 2000-04), tomēr jau vairāk nekā 10 gadu viņš pēta Latvijas identitāti, gan dokumentējot šodienas Latviju (sērija "Latvijas piezīmes"), gan pievēršoties tādām pretrunīgām tēmām kā padomju mantojums, latviešu-krievu attiecības un nacionālisms ("Tukuma ziņas", "Amnēzija", "Uzvaras Parks," "Viņpus Zilupei"). Balčum bijušas personālizstādes Londonā, Rīgā, Glāzgovā, Bratislavā, Berlīnē, Malmē u.c., bet viņa fotogrāmata "Uzvaras parks" (2016) pērn ieguva zelta godalgu "AdAwards" konkursa "PrintAward" kategorijā. Balčus ir arī žurnāla "Foto Kvartāls" galvenais redaktors un festivāla "Rīgas Fotomēnesis" direktors.

Latvijas fotogrāfijas muzejs atrodas Mārstaļu ielā 8, ieeja no Alksnāja ielas, Vecrīgā.