Franciska Varslavāna (1899–1949) un Frančeskas Kirkes (1953) darbu kopizstāde ir zīmīga vairākos aspektos. Izstādi vecmeistara dzimtajā pilsētā Rēzeknē sarīkojusi viņa mazmeita Frančeska Kirke, kura šoreiz ir uzņēmusies arī kuratores pienākumus, rūpīgi pārdomājot gan savu, gan vectēva darbu atlasi. Līdz ar to pēc Frančeskas Kirkes ieceres skatītājiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar aizraujošu dialogu divu paaudžu radošu personību starpā, akcentējot kopīgo un atšķirīgo vienu un to pašu tēmu atklāsmē. Izstāde ir simboliska mākslinieku satikšanās, jo dzīvē viņiem tas nebija lemts.

Izstādes apmeklētājiem ir reta iespēja skatīt Franciska Varslavāna izcilākās kompozīcijas – "Mūķene", "Krucifisks" un "Ormanis" no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kā arī gleznas "Bukmuižas iela" un "Akts" un II Pasaules kara gados Altajā tapušās skices no mākslinieka ģimenes kolekcijas. Izstādē eksponētās mākslinieka Franciska Varslavāna dažādu gadu skices dod iespēju iepazīties ar mākslas darba tapšanas sākuma stadiju, kad autors fiksējis pirmos iespaidus dabā, skicējot pilsētas un lauku ainavas, vai arī skatā no mugurpuses iemūžinājis sievietes ķermeņa plastiskumu, kas tiek akcentēts ar virtuozu līniju plūdumu.

Īpaši aizkustinošas ir kara gadu skices Altajā, kad pat ļoti vienkāršās ziemas ainavās jūtamas autora pārdomas par cilvēka neaizsargātību un dzīvības trauslumu, ejot cauri tik traģiskiem dzīves pārbaudījumiem kā karš. Savukārt Frančeska Kirke izstādei atlasījusi savas pēdējā desmitgadē radītās kompozīcijas "Apokalipses jātnieki un konfeti", "Citas debesis", "Venēra un komiksu meitene.", "Vilema Kalfa un Endija Vorhola tikšanās". Tie ir tie paši klasiskie glezniecības žanri – reliģiskas un figurālas kompozīcijas, ainava, akts, klusā daba. Sev raksturīgā manierē māksliniece rada pazīstamu mākslinieku gleznu atkārtojumus, kurus papildina ar mūsdienu patērētāju sabiedrībā plaši pielietotām vizuālām zīmēm, ikonām vai simboliskām, zīmīgām, labi atpazīstamām detaļām. Dialogā ar vectēva darbiem, konfrontācijā ar skatītāja mākslas vēstures zināšanām un pieredzi māksliniece aicina pārdomāt pasaules kultūras mantojuma nozīmi un uzdevumus šodienas sabiedrībā.

Mākslinieces Frančeskas Kirkes vecāki – tērpu māksliniece Večella Varslavāne un plakātists Gunārs Kirke – savu vienīgo meitu nosauca par Frančesku par godu vectēvam Franciskam Varslavānam, kuru dzīvē viņai nebija lemts iepazīt. Tā nu šajā izstādē satiekas Francisks un Frančeska – vienas dzimtas dažādas paaudzes, kurus vieno ne tikai radniecības saites, bet arī atbildība par savu laiku un savu glezniecību, kuru abi mākslinieki apveltījuši ar visu sava talanta spēku un dziļumu.

Projekts-izstāde "Francisks un Frančeska" Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā ir skatāma no 25. februāra līdz 22. aprīlim. Izstāde bez maksas katru dienu aplūkojama no pulksten 11.00.