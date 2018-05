16. Venēcijas arhitektūras biennāles programmā ar latviešu mākslinieku Rasas Šmites un Raita Šmita jauno mākslas darbu "Biotricity. Purva radio laboratorija" un starptautisku simpoziju "Purva radio" tiek atklāta "Purva skola" – Lietuvas nacionālā ekspozīcija, kas tapusi sadarbībā ar Masačūsetas Tehnoloģiju institūtu (MIT), portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

Kuratori Ģediminas Urbonas un Nomeda Urboniene sadarbībā ar MIT Bostona, ASV, ir izstrādājuši koncepciju "Purva skolai", kas darbosies kā mainīga, elastīga, atvērta struktūra. Kuratori iztēlojas purvu kā dzīvu organismu, kurā sociālo, politisko un kultūras faktoru definētās robežas kļūst porainas un caurlaidīga. Purvs ir patstāvīga ekosistēma, kurā veidojas dažādi savienojumi un noplūdes, neatkarīgi no modernās sabiedrības infrastruktūras. Izmantojot mākslinieciskas intervences un atvērtas arhitektoniskas formas, "Purva skola" tiek veidota kā vide, kas mācās pielāgoties mainīgajām apkārtējās vides prasībām. "Purva skolā" līdz pat 26. novembrim kopumā piedalīsies ap 60 dalībnieku - gan starptautiski atzīti, gan vēl tikai topošie jaunie mākslinieki, arhitekti, dizaineri un zinātnieki, kas vadīs radošās darbnīcas, izstādīs mākslas darbus, piedalīsies performancēs un koncertos, lasīs lekcijas un organizēs diskusijas, iesaistot biennāles apmeklētājus.

Lietuvas paviljona "Purva skolas" plašā starptautiskā programma Venēcijas Arhitektūras biennālē ietvers vairākas tematiskās radošās darbnīcas, no kurām pirmā ir atklāšanas programma – "Purva radio", kas notiek no 23. līdz 27. maijam, mākslas centrā "Giardino Bianco" (adrese: via Garibaldi, Castello 1814), Venēcijā.

"Purva radio" programma tika izstrādāta sadarbībā starp "Purva skolas" kuratoriem un māksliniekiem Rasu un Raiti Šmitiem. "Purva radio" idejas pamatā ir mākslinieku Šmitu radošie eksperimenti ar "baktēriju baterijām", kas aizsākās kopā ar Latvijas zinātniekiem LU laboratorijās. "Zaļās enerģijas" meklējumus mākslinieki vēlāk turpināja, uzstādot "baktēriju baterijas" brīvdabā un novērojot vides ekosistēmas Ķemeru purvā un citos Latvijas mitrājos. 16. Venēcijas arhitektūras biennāles atklāšanas "Purva skolas" atklāšanas programmas "Purva radio" ietvaros norisināsies Šmitu instalācijas "Biotricity. Purva radio laboratorija" atklāšana, skaņas mākslinieku Janas Vinderenas (Jana Winderen, Norvēģija) un Francisko Lopesa (Francisco López, Spānija) performances, kā arī MIT pētnieku un skaņas mākslinieku vadītās radošās darbnīcas.

"Biotricity. Purva radio" instalācijā tiek sonificētas un vizualizētas baktēriju saražotās elektrības svārstības un mākslinieciski interpretēti savāktie dati no vides novērojumiem. Iesāktos pētījumus Ķemeru purvā, šogad pavasarī mākslinieki turpināja Bostonas apkārtnes ūdens krātuvēs un mitrājos apkārtnē.

Šmitu topošā audiovizuālā instalācija "Purva radio" pirmo reizi tika izstādīta MIT Progresīvās vizuālās mākslas centra (CAVS) 50. gadu jubilejas ietvaros MIT Teorētiskās fizikas centrā no 28. aprīļa līdz 10. maijam Bostonā. Šonedēļ Venēcijā "Purva radio" simpozija ietvaros, Šmiti atklās savu jauno instalāciju un kopā ar MIT jaunajiem māksliniekiem un inovatoriem veicot vides novērošanas un raidīšanas eksperimentos Venēcijas mitrājos.

"Purva radio" simpozija noslēgumā 26. maijā no pulksten 18.00 līdz 20.00 notiks projekta "Ekodati – Eko mediji – Eko estētika" prezentācijas un publiskās diskusijas. Diskusijas centrā būs mākslinieku pētījumi, kas veikti Finvaldes mežā Valē, Šveices dienvidrietumos. Mežs jau 25 gadus ir ciešā vides zinātnieku uzraudzībā, jo daudzu gadu garumā tas ir piedzīvojis vērienīgas klimata pārmaiņas, kuras ietekmējušas gan alumīnija rūpniecība, gan tā izžūšana. Projekta iniciatore Ivonna Volkarta (Yvonne Volkart, Šveice), cieši sadarbojoties ar Šveices Federālo meža, sniega un ainavas pētniecības institūtu, strādā kopā ar starptautisku mākslinieku un pētnieku grupu – Markusu Mederu (Marcus Maeder, Šveice), Rasu Šmiti (Latvija) un Alinu Veljē (Aline Veillat, Reinjona, Francijas reģiona sala), kas, izmantojot zinātniskas metodes, radīs šī Alpu reģiona meža datu mākslinieciskas interpretācijas. "Ekodatu" simpozijā "Purva radio" apmeklētāji tiks aicināti piedalīties diskusijā par to, kāda nozīme ekoloģiskās apziņas veidošanā ir datu monitoringam, mākslinieciskām interpretācijām, datu vizualizācijām, sonifikācijām un kritiskai kartēšanai.

"Purva radio" simpozija programmā būs arī klausāmas Šmitu kūrētā "Purva radio" skaņas mākslas programma: lauka ierakstu kompozīcijas no "Freshpond", Bostonas ūdens rezervuāra, ko veidoja MIT skaņu mākslas kursa studenti. Savukārt skaņu ainavas no Liepājas ezera pļavu mitrājiem radīja Liepājas Universitātes topošie jauno mediju mākslinieki. Tās tiks atskaņotas gan Venēcijā, gan vienlaicīgi Liepājā, kur no 25. līdz 31. maijam norisinās "Skaņas dienu" festivāls.

"Purva radio" iniciatori Rasa Šmite un Raitis Šmits ir starptautiski atzīti mākslinieki un kultūras novatori, kas strādā ar zinātni un jaunajām tehnoloģijām. Šmiti ir Jauno mediju kultūras centra RIXC dibinātāji, RIXC mākslas un zinātnes festivāla kuratori, un interneta radio pionieri – 1998. gadā ieguva "Ars Electronica" balvu par globālā skaņas mākslas tīmekļa projektu "Xchange". Šmitu jaunākajos mākslas darbos tiek risinātas attiecības starp cilvēkiem un augiem, dabu un tehnoloģijām. Šmitu mākslas darbi "Runā ar mani – cilvēku-augu komunikācija" un "Biotricity – zaļās enerģijas poētika" ir izstādīti "Ars Electronica" centrā Lincā, Van Abbe Laikmetīgās mākslas muzejā Eindhovenā, Dizaina dienās Parīzē, ZKM centrā Karlsrūē, Zinātnes un tehnoloģiju muzejā Stokholmā un citur. 2016. gadā Šmiti ieguva LR Kultūras ministrijas izcilības balvu kultūrā. Rasa Šmite ir arī profesore Liepājas universitātē, un Raitis Šmits – asociētais profesors Latvijas mākslas akadēmijā. Šopavasar, vienlaikus strādājot pie "Purva radio" projekta", Šmiti pasniedza arī radio un skaņu mākslu MIT ACT (MIT Mākslas, kultūras un tehnoloģiju programmā), Bostonā, ASV.

Mākslinieku Rasas un Raita Šmitu instalācija "Biotricity. Purva radio" būs apskatāma līdz 26. novembrim, Lietuvas paviljonā "Purva skola", Venēcijā, mākslas centrā "Giardino Bianco", via Garibaldi, Castello 1814. Oficiālā atklāšana – 25. maijā.