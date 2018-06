Agnese Bule ir māksliniece, kas radījusi laikmetīgu mītu – Latviešu sapni. Divdesmit gadu laikā tas ir kļuvis par autores radošo zīmolu un par laikmetīgās kultūras pamanāmu izpausmi ne vien profesionālās izstādēs, bet arī amatnieku tirdziņos. Kas ir Latviešu sapnis? Tie ir dizaina valodā veidoti tēli vai drīzāk zīmes: Latvietis pūš pīlītes, Dzintara latvietis, Cukura latvietis, Latvietis zūd kokos, Latvietis velk deķi un citi.

"Cik daudz ir Latviešu un viņu sapņu? To skaits ir milzīgs. Latviešu sapņi kā miriādes dzimst dažādos materiālos, pārsteidzošās tehnikās un saturiskos kontekstos. Katra nākamā versija rodas vai nu no laikapstākļiem, vai dzīves notikumiem, vai zīmīgiem datumiem kalendārā, bet, vislielākajā mērā smeļoties jebkuras formas turpināmības ideju no tradicionālās kultūras. Kā nebeidzamas ir folkloras variācijas, tā nebeidzamas ir Agneses Bules Latviešu sapņa versijas," raksta Inga Šteimane.

Pasākumu sērija "Latviešu gaisa dārzi" Mākslas stacijā Dubulti ir jauna Latviešu sapņa versija. Tā atradusi savu veidolu kā saruna par un ap Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA1) īpašo izstādi "Sensorijs: ķermeņa reakcijas palēnināšanas un jaunas maņu politikas laboratorija". Bule, paturot prātā Solvejas Ovsenas kūrēto izstādi, kas pievēršas cilvēka ožai, dzirdei, taustei un garšas sajūtai, veido piecus hepeningus un piecas sarunu tūres Mākslas stacijā Dubulti. Katrs hepenings un saruna notiek Latviešu sapņa garā ar tam raksturīgiem elementiem: scenogrāfiju, jaunu mītu vai pasaku stāstīšanu, publikas aktīvu iesaistīšanu un pārsteiguma balvām.

Mākslas stacijas Dubulti kuratore Inga Šteimane Agneses Bules "Latviešu gaisa dārzus" raksturo kā konceptuāli stilizētu provinciālu komentāru. Viņa norāda, ka "Latviešu gaisa dārzu" kontekstus jāmeklē gan izstādē "Sensorijs", gan citās aktualitātēs, starp kurām jāizceļ spožais Latvijas literatūras eksporta platformas "Latvian Literature" radītais introvertā latvieša tēls un RIBOCA1 kritiķu pseidopatriotiski konstruētais aizvainojums.

Agnese Bule (1972) ir māksliniece, dizainere un mākslas projektu organizatore. Viņa radīja "Latviešu sapni" 1999. gadā, ar kuru piedalījās biennālē "Manifesta 3" (2000) Ļubļanā. Bule ieguvusi maģistra grādu mākslā Latvijas Mākslas akadēmijā (2010). Šobrīd ir Bulduru izstāžu nama vadītāja.

"Latviešu gaisa dārzu" programma:

30. jūnijā pulksten 16.00 Agneses Bules "Latviešu gaisa dārzu" atklāšana. Īpašais komentārs par Siselas Tolāsas (Sissel Tolaas) smaržu darbiem "beyond SE(A)nse", konkurss, balvas.

7. jūlijā pulksten 12.00 Agneses Bules "Latviešu gaisa dārzu" 2. tūre. Īpašais komentārs par Virona Verta (Viron Erol Vert) "dzintara istabu" – AMBEREUM. Konkurss, balvas.

21. jūlijā pulksten 12.00 Agneses Bules "Latviešu gaisa dārzu" 3. tūre. Īpašais komentārs par Marisas Benjamimas (Marisa Benjamim) "Floristorānu". Konkurss, balvas.

11. augustā pulksten 12.00 Agneses Bules "Latviešu gaisa dārzu" 4. tūre. Īpašais komentārs par neafišētajām argentīniešu mākslinieka Adriana Villarrohas (Adrian Villar Rojas) "ligzdām" uz Dubultu stacijas jumta. Konkurss, balvas.

8. septembrī pulksten 16.00-20.00 Agneses Bules "Latviešu gaisa dārzu" Noslēguma tūre Baltās nakts ietvaros. Īpašais komentārs par Annes Dukhī Džordanas (Anne Duk Hee Jordan) instalācijām "Ziggy and the Starfish" un "Ekoloģiskā dzimumu maiņa". Konkurss, balvas.

Pasākumi notiek Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles publiskās programmas ietvaros. Tie notiek latviešu valodā ar iespējamu individuālu tulkojumu angliski un krieviski.

Ieeja bez maksas.