Ceturtdien, 25. oktobrī, svinīgā pasākumā Latvijas Mākslas akadēmijā par Ziemeļvalstu un Baltijas labāko jaunākās paaudzes mākslinieku tika atzīta Elīna Vītola no Latvijas, portālu "Delfi" informē balvas rīkotāju pārstāve Velga Freiberga.

Konkursa uzvarētāja Elīna Vītola absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju pagājušā gada pavasarī, un šobrīd gatavojas savai izstādei galerijā "Careva contemporary". "Uzvara šajā konkursā man noteikti ir patīkams pārsteigums, jo līdz šim savā dzīvē esmu laimējusi vienīgi zobu birsti," smejoties atzīst Elīna. Kā konkursa galvenās balvas ieguvēja Elīna saņems 2000 eiro naudas balvu no AS "Capitalia". Tāpat Elīna ir aicināta nākamgad piedalīties izstādēs "ArtVilnius" un Tallinas Mākslas nedēļā 2020. gadā.

Elīnas Vītolas gleznojums, kas nesa laurus konkursā, "Common Issues in Painting and Every-Day Life 5" sastāv no 20 metru gara gleznojuma un dīvāna, uz kura turpinās gleznojuma motīvs. Motīvs pastāvīgi atkārtojas, un tas ir tapis, iedvesmojoties no novecojuša polsterējuma auduma. "Ar šo darbu es centos noskaidrot dažādu mākslas pakāpju vērtību," skaidro Elīna.

Savukārt skatītāju simpātijas balvu ieguva lietuviešu māksliniece Laima Antonova, kura pirms dažiem mēnešiem beigusi studijas Viļņas Mākslas akadēmijā. Viņas veidotā skulptūra "Transformation of everyday life" radās laikā, kad pati mēģināja rast saskaņu būšanai par māti un tēlnieku. Sabiedrības simpātijai tiks piešķirta 500 eiro naudas balva.

Kopumā šogad konkursā piedalījās 95 jaunie talanti – 13 no Latvijas, 20 no Igaunijas, 37 no Lietuvas un 25 no Somijas. Ar visu jauno mākslinieku darbiem iespējams iepazīties platformā nbyaa.eu.

2018. gada Ziemeļvalstu un Baltijas Jauno mākslinieku balvas starptautiskajā žūrijā piedalījās Andris Vītoliņš (Latvijas Mākslas akadēmija), Anna-Kaisa Rastenbergere (Uniarts Helsinki), Jurijs Dobriakovs (Viļņas Mākslas akadēmija), Keiu Krikmans (Igaunijas Mākslas akadēmija) un Andra Orna (laikmetīgās mākslas platforma NOAR.eu).

"Nordic & Baltic Young Artist Award" aizsākās 2016. gadā, apkopo labākos darbus no absolventu skatēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā vienotā platformā, tādējādi šo mākslas darbu izlasi padarot redzamāku Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona kolekcionāriem, kuratoriem un mākslas mīļotājiem, kā arī vienlaikus atbalstot jaunāko mākslinieku paaudzi viņu profesionālajos centienos. Balvu koordinē laikmetīgās mākslas platforma NOAR.eu sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Igaunijas Mākslas akadēmiju, Viļņas Mākslas akadēmiju un no 2018. gada – arī Helsinku Mākslas akadēmiju. "Nordic & Baltic Young Artist Award" 2018 gada atbalstītāji bija AS "Capitalia un Loze & Partners".