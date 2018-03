Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) pasākumu ciklā, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, tiek rīkota mākslinieces Petras Baueres (Zviedrija) lekcija "Uzņemt filmas, nodarboties ar politiku'', kas norisināsies šā gada 15. martā pulksten 18.30, Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā, portālu "Delfi" informē biennāles rīkotāju pārstāve Inese Dābola.

Uz tikšanos ar mākslinieci aicināts ikviens interesents, lekcija norisināsies angļu valodā un tā ir bez maksas.

Petru Baueri, Stokholmā dzīvojošu mākslinieci un kinematogrāfisti, interesē, kā ar estētiku iespējams iejaukties mūsdienu sabiedriskajos un politiskajos notikumos un procesos. Savā mākslinieces praksē viņa lielākoties pievēršas sievietēm, kas kolektīvi pašorganizējušās ar mērķi mainīt politiskās un sabiedriskās struktūras, kā arī ikdienas dzīvi. Viņas darbi tapuši sadarbībā ar pastāvošajām sabiedriskajām un politiskajām organizācijām, kur kopīgi tiek izspriests, kā ar estētiskas līdzekļiem ir iespējams rīkoties politiski. Petra Bauere izmanto feministu stratēģijas un teorijas, lai kritiski aplūkotu un politizētu mākslas stratēģiju radīšanas apstākļus, to autorību, naratīvās struktūras un estētisko stratēģiju izvēli.

Savā lekcijā Rīgā Petra Bauere iepazīstinās ar tādiem projektiem kā "Sisters!" ("Māsas") (2011), "Women in Struggles" ("Sievietes cīņā") (2015-17), "k.ö.k" ("turpinās") un "And All Is Yet to Be Done" ("Un viss vēl jādara") (2015 – ), kas veidots sadarbībā ar Rebeku Kacu Toru (Katz Thor). "And All Is Yet to Be Done" uzmanības centrā ir kāds 1920. gada pavasara ceļojums – grupa zviedru sociālistu sieviešu dodas uz jaundibināto komunistisko Krieviju. Dodoties uz Starptautisko sieviešu kongresu Maskavā, viņas pa ceļam viesojas vairākās sieviešu organizācijās. Revolucionārā austrumu zeme viņas iedvesmo tālākai rīcībai pašu mājās – Zviedrijā. Tas ir pārmaiņu laiks – laiks, kad viss šķiet iespējams, vienlaikus Zviedrijā sasniegts tik maz.

Petras Baueres darbi izstādīti starptautiski, ieskaitot 56. Venēcijas biennāles Starptautiskajā izstādē, Van Abes muzejā Eindhovenā, Londonas "The Showroom", Stokholmas "Tensta Konsthall", Barda koledžā Anandeilā pie Hadsonas Ņujorkā; "Frankfurter Kunstverein"; CAC Viļņā; Nirnbergas Kunsthalle, "Stadtgalerie Kiel"; "Casino Luxemburg" un Tallinas Mākslas hallē.

Kā ziņots iepriekš, šogad pirmo reizi norisināsies Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (Riga International Biennial of Contemporary Art - RIBOCA), kas ilgs no 2. jūnija līdz 28. oktobrim vairākās vietās Rīgā un tās apkārtnē. Biennāles galvenā kuratore ir Katerina Gregos, tās dibinātāja un komisāre – Agnija Mirgorodskaja. Savukārt, vēl pirms gaidāmās biennāles ir uzsākts pasākumu cikls, kura mērķis ir veicināt interesi par laikmetīgo mākslu. Biennāles pasākumu programmu veido apvienība "Kolektīvs" – kuratore Zane Zajančkauska un dizainere Ilze Kalnbērziņa Praz. Pasākumi – mākslinieku lekcijas, performances, debates, darbnīcas, filmu programma un citi pasākumi norisinās no šī gada janvāra beigām līdz novembrim, katrs pasākums tiek izziņots atsevišķi.