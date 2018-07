25. un 29. jūlijā pasākumu cikla "Kompass" ietvaros Rīgā viesosies Pjērs-Marī Kornins (Pierre-Marie Cornin) un Džeims Binings (James Binning), kas stāstīs par savu pieredzi ar iedzīvotāju vajadzībās balstītu pamestu ēku un novārtā atstātu ārtelpu atdzīvināšanas projektiem, portālu "Delfi" informē "Kompasa" pārstāve Lāsma Ivaska.

Ceturtajā "Kompass" pasākumā, kas 25. jūlijā pulksten 18.30 norisināsies Ziepniekkalnā, Ozolciema ielā 22/2, ar lekciju uzstāsies Pjērs-Marī Kornins, kas pārstāv Parīzes pilsētpētniecības organizāciju "Atelier d'Architecture Autogérée" (AAA). AAA dibināta 2001. gadā un strādā kā platforma dažādu eksperimentālu pilsētvides projektu realizācijai, savās darbībās iesaistot māksliniekus, universitātes, pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas, un, jo īpaši - vietējos iedzīvotājus. Savā lekcijā Pjērs-Marī pievērsīsies izklāstam par AAA starptautiski atzīto projektu "Agrocité" (no angļu val. - agropilsēta), kura ietvaros organizācija Parīzē sociālo māju ielokā kopā ar vietējiem iedzīvotājiem izveidoja mikro-fermu dārzeņu un garšaugu audzēšanai. Blakus mikro-fermai darbojas arī kafejnīca, kas izaudzētos produktus izmanto ēdiena gatavošanā, kā arī kompostēšanas mācību centrs un kopēja maizes cepšanas krāsns. Lekcija un diskusija norisināsies "Agrocité" lokācijai līdzīgā vietā - plašā Ziepniekkalna daudzstāvu māju iekšpagalmā pie Ozolciema 22/2, kur šī gada maijā norisinājās festivāla "Lampa" iesildīšanās pasākums.

29. jūlijā "Kompass" dodas uz Bolderāju, kur festivāla "Komēta" trešajā dienā, kad ieeja apmeklētājiem ir bez maksas, pulksten 16.00 uzstāsies Džeimss Binings no studijas "Assemble" Lielbritānijā. "Assemble" sevi dēvē par starpdisciplināru kolektīvu, kurā visus vieno interese par pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu, bet tikai dažiem pārstāvjiem ir izglītība arhitektūrā. Kā viens no zināmākajiem "Assemble" darbiem, jāatzīmē "Granby Four Streets" Liverpūlē, par ko kolektīvs 2015. gadā ieguva prestižo Tērnera balvu. Šī projekta ietvaros "Assemble" atjaunoja 20 pamestas ēkas un palīdzēja iedzīvotājiem izveidot sociālo uzņēmumu, kas rada un pārdod no šo ēku drupām, atkritumiem un atrastajām lietām veidotus mājas interjera objektus. Džeimss Binings lekcijā Daugavgrīvas cietoksnī stāstīs par šo un citiem "Assemble" kolektīva projektiem, kā arī par to galveno vienojošo aspektu - ciešu sadarbību ar apkaimes iedzīvotājiem.

"Kompass" pasākums Ziepniekkalnā norisināsies angļu valodā, un Bolderājā – angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu un krievu valodā. Ieeja pasākumos ir bez maksas. Detalizētai informācijai par šiem un nākamajiem pasākumiem sekot līdzi iespējams "Free Riga" "Facebook" lapā.