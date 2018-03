No 2018. gada 21. marta līdz 22. aprīlim Mākslas muzejā "Rīgas birža" (Doma laukumā 6, Vecrīgā) būs skatāma izcilā itāļu renesanses mākslinieka Rafaēla Sancio da Urbīno glezna "Svētā Katrīna no Aleksandrijas", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

Šī ir pirmā reize, kad Latvijā tiek eksponēts itāļu augstās renesanses gleznotāja Rafaēla darbs.

Rafaēls Sancio da Urbīno (Raffaello Sanzio da Urbino, 1483–1520) ir viens no 15.–16. gadsimta ievērojamākajiem māksliniekiem, kura dzimtas saknes ir Markes reģionā, Urbīno pilsētā. Dzīves laikā Rafaēls radījis neskaitāmus meistardarbus, kas izceļas ar formas skaidrību, kompozīcijas vieglumu, harmonijas izjūtu un sievietes – īpaši Dievmātes tēla – poētiskumu.

Mākslas muzejā "Rīgas birža" apmeklētāji ieraudzīs autora agrīno darbu "Svētā Katrīna no Aleksandrijas" (1500–1503) no Markes Nacionālās galerijas kolekcijas. Nelielais vertikālā formāta darbs ir apgleznots no abām pusēm, tādēļ, iespējams, tapis kā altārgleznas sānu panelis. Gleznas otrā pusē attēlota marmora imitācija un aplis ar ierakstu, kuru skatītājs redzētu brīdī, kad altāris būtu aizvērts. Altāra centrālā daļa līdz mūsdienām nav saglabājusies, bet tā pretējās puses panelis šobrīd atrodas privātkolekcijā ASV.

Rafaēla darba "Svētā Katrīna no Aleksandrijas" eksponēšana ir dāvana Latvijas Republikai simtgadē no Markes reģiona. Izstādes atklāšana ievada Markes reģiona dienas Rīgā, kas norisināsies no š. g. 20. līdz 23. martam, un turpinās vēstīt par itāļu renesanses kultūru līdz pat 22. aprīlim.

Markes Nacionālā galerija atrodas Rafaēla dzimtajā pilsētā Urbīno, skaistajā 15. gadsimta Palazzo Ducale. Galerijas apmeklētājiem pieejams bagāts krājums, kurā ietilpst 13.–18. gadsimta glezniecība, tēlniecība, keramika, monētas, zīmējumi un atsevišķas mēbeles, tomēr kolekcijas kodolu veido itāļu renesanses glezniecība.

Muzeja apmeklētājiem būs iespēja ne vien redzēt Rafaēla mākslas darbu, bet arī piedalīties dažādos ar Itālijas kultūru saistītos pasākumos un atklāt Markes reģionu.

Izstāde tiek rīkota, sadarbojoties Itālijas Markes reģionam, Itālijas vēstniecībai Latvijā un Markes Nacionālajai galerijai.