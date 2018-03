Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) izsludinājusi rezultātus šī gada pirmajam konkursam par atbalstu Latvijas literatūras izdošanai un popularizēšanai ārvalstīs. Kultūras ministrijas (KM) un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) piešķirto līdzfinansējumu šogad saņēmuši vēl 16 ārvalstu izdevēji, portālu "Delfi" informē platformas "Latvian Literature" pārstāvji.

6. martā ekspertu komisija lēma par atbalsta piešķiršanu 16 no 22 ārvalstu izdevēju pieteikumiem Latvijas literatūras darbu izdošanai par kopumā 40 792 eiro. Komisijas sastāvā bija tulkotāja Maima Grīnberga, redaktors Vents Zvaigzne, literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone, rakstnieks un kultūras žurnālists Arno Jundze, kā arī literārā aģente Žanete Vēvere-Paskvalīni.

KM piešķirto atbalstu 14 568 eiro apmērā saņēmuši pieci literārie darbi. Ineses Zanderes dzejoļu krājums bērniem "Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti" ("The Little Island Books"), kā arī Valta Ernštreita un Arvja Vigula dzejas izlases ("Francis Boutle Publishers" un "Valley Press") nāks klajā Lielbritānijā, Noras Ikstenas prozas darbs "Dzīves svinēšana" tiks izdots Norvēģijā ("Bokbyen Forlag"), savukārt Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns "Pieci pirksti" ("Arktinen Banaani") būs pieejams lasītājiem Somijā.

VKKF piešķirto 26 224 eiro atbalstu saņēmuši 11 darbi. Paula Bankovska vēsturiskais romāns "18" tiks izdots Maķedonijā ("Prozart Media"), Laura Gundara prozas grāmata bērniem "Sveiks, Vali!" – Krievijā (OOO "AI"), Arvja Vigula dzejas izlase – Horvātijā ("Vince Kiado"), Mārtiņa Zuša bilžu grāmata "Nenotikušais atklājums" nāks klajā Slovēnijā ("KUD Sodobnost International") un Igaunijā ("OU Paike Ja Pilv"), Noras Ikstenas romāns "Mātes piens" un Semjona Haņina dzejas izlase "Bet ne ar to" tiks izdoti Gruzijā ("Book in Batumi" un "Siesta Publishing House"), Ineses Zanderes dzejas krājums bērniem "Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti" nāks klajā arī Spānijā ("Esdrujula Ediciones"), Ulda Bērziņa dzejas izlase tiks izdota Ukrainā ("TOV Kompaniya Krok"), savukārt Luīzes Pastores grāmata bērniem "Pazudušais pērtiķis" tiks publicēta Francijā ("Editions courtes et longues").

LRS konkursi līdzfinansējuma saņemšanai tiek organizēti trīs reizes gadā. Šogad gaidāmi vēl divi konkursi ārvalstu izdevējiem – maijā un septembrī.

Jau ziņots, ka pagājušā gada laikā Latvijas Rakstnieku savienības rīkotajos konkursos saņēmuši kopumā 43 Latvijas literatūras darbi, no kuriem 22 iznāks angļu valodā. Īpašs atbalsts tieši angļu valodas tulkojumiem saistīts ar dalību Londonas grāmatu tirgū šī gada aprīlī, kad Latvija kopā ar Lietuvu un Igauniju būs šī tirgus goda viesu statusā.

Vairāk informācijas par piešķirto atbalstu Latvijas Rakstnieku savienības mājaslapā un platformas "Latvian Literature" mājaslapā.