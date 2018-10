Bukera prēmija piešķirta britu rakstniecei Annai Bērnsai

Šā gada Bukera prēmija daiļliteratūrā otrdien Londonā pasniegta britu rakstniecei Annai Bērnsai par romānu "Piena pārdevējs" ("Milkman").

Romāns vēsta par jaunas sievietes dzīvi Bērnsas dzimtajā Ziemeļīrijā laikā, kad tur notika vardarbība starp protestantiem un katoļiem.

"Romāns izcili attēlo tenku un sociālā spiediena varu sabiedrībā, kurā visi ir cieši savstarpēji saistīti," norādīja žūrijas priekšsēdētājs, filozofs un rakstnieks Kvame Entonijs Apia.

Balvu Bērnsai pasniedza Lielbritānijas kroņprinča Čārlza laulātā draudzene Kornvolas hercogiene Kamila.

Šogad iznākušais "Milkman" ir Bērnsas ceturtais romāns. Iepriekšējie romāni ir "No Bones" (2001), "Little Constructions" (2007) un "Mostly Hero" (2014).

56 gadus vecā Bērnsa, kas dzimusi Ziemeļīrijā, bet kopš 80.gadu otrās puses dzīvo Anglijā, ir pirmā sieviete piecu gadu laikā, kas ieguvusi Bukera balvu daiļliteratūrā.

Pagājušajā gadā Bukera prēmija tika piešķirta piešķirta amerikāņu rakstniekam Džordžam Saundersam par romānu "Lincoln in the Bardo" ("Linkolns bardo").

Bukera prēmija kopš 1969.gada tiek pasniegta par labāko angļu valodā sarakstīto un Lielbritānijā izdoto romānu. Līdz 2013.gadam šo balvu varēja piešķirt tikai Britu nāciju sadraudzības valstu, Īrijas, Dienvidāfrikas Republikas un Zimbabves pilsoņiem, bet tagad balvu var iegūt jebkuras valsts rakstnieks.

Starp Bukera prēmijas laureātiem ir tādi rakstnieki kā Īans Makjūens, Airisa Mērdoka un Salmans Rušdi.

Prēmijas ieguvējs saņem naudas balvu 50 000 sterliņu mārciņu (57 000 eiro).