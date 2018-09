Izdota jauna Annas Rancānes dzejas grāmata 'Prīca i klusiešona'

Septembra beigās izdota Latgales dzejnieces, literātes, žurnālistes, publicistes un arī dramaturģes Annas Rancānes jauna dzejas grāmata "Prīca i klusiešona", kurā lasāmi pēdējos gados tapušie vairāk nekā simts autores darbi gan latgaliešu, gan latviešu literārajā rakstu valodā, portālu "Delfi" informē izdevēji "Latgolys Studentu centrs".

Grāmatā "Prīca i klusiešona" dzeja, kas pārsvarā ir latgaliski un tapusi laika posmā no 2012. līdz 2018. gadam, tā mijas ar dienasgrāmatas tipa īsprozas tekstiem, ko pati autore dēvē par "naktsrakstiem" un kuru hronoloģija iezīmē tapšanu no 2008. līdz 2011. gadam. Uz to atskatoties, Anna atzīst, ka tas sakritis ar krīzes laiku un vairs tā nevarētu rakstīt. Balstoties uz "naktsrakstiem", 2017. gada aprīlī Lūznavas muižā tapis literāri muzikāls uzvedums "Atlaižu", kuru līdz ar Annu Rancāni veidojusi režisore Māra Zaļaiskalns, aktrise Vizma Kvēpa un mūziķe Kristīne Kārkle-Kalniņa. Anna par jaunā krājuma iznākšanu saka: "Jaunys gruomotys izīšona ir svātki bez šaubu. Koč kuo nūslāgums. Ari koč kuo nūškieršonu nu sevis."

Darbu krājuma māksliniece ir Gundega Rancāne, kuru ar Annu saista attāla radniecība – abas cēlušās no vienas Rancānu dzimtas dažādiem zariem. Sadarboties ar Gundegu Anna Rancāne vēlējusies jau sen, tiesa asinsradniecība nav bijis pats galvenais – svarīgāka bijusi garīgā tuvība un dzīves uztvere – brīžiem sakāpināti ekspresīva, krāsaina, spilgta, brīžiem niansēta un apcerīga. Grāmatā Annas literāros darbus izkrāso astoņas Gundegas Rancānes gleznas, ko vienotā stāstā salikusi māksliniece, maketētāja Daina Salmiņa. Krājuma "Prīca i klusiešona" literārā redaktore ir Ilze Sperga.

"Prīca i klusiešona" ir jau astotais Annas Rancānes dzejoļu krājums. Iepriekšējais autores dzejas krājums "Bezdelīgu pasts/Pylni kārmani dabasu" iznāca 2012. gadā, saņemot gan Latvijas Literatūras gada balvas "LaLiGaBa" "Speciālbalvu Latvijas literatūrā 2013", gan Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2012" nominācijā "Labākā dzeja". Pēdējos gados Annas Rancānes vārds vairāk gan izskanējis dramaturģijas žanrā – Latgales vēstniecībā "Gors" tapis koncertuzvedums "Francis", bet Latvijas Nacionālajā teātrī iestudēta luga "Bišumāte un vilkacis". Rancāne ir arī pērn izdotās, Rāznas Nacionālā parka desmitgadei veltītās grāmatas "Rāznas Nacionālajam parkam 10" autore. Savukārt 2016. gadā iznācis latgaliešu mūziķa Sovvaļnīka trešais albums "Napaseitynuots", kas veltīts tieši Annai Rancānei un viņas darbiem.

Dzejas krājuma "Prīca i klusiešona" izdevējs ir biedrība "Latgolys Studentu centrs".