Jāņa Rozes apgādā iznācis ar vairākām balvām godalgotais zviedru romāns – Mālinas Pēšsones Džolito spraigais tiesas trilleris "Plūstošās smiltis". Romāns tiek raksturots kā psiholoģiska drāma, kas raisa jautājumus par mīlestības dabu, vainas sajūtu un tiesu sistēmu.

Romāna galvenā varone – astoņpadsmitgadīgā Maja, ir meitene no pārtikušas ģimenes, apdāvināta un uzcītīga skolniece, kura uzaugusi šķietamos siltumnīcas apstākļos, atrodas apcietinājumā, apsūdzēta par līdzdalību asiņainā slaktiņā, kurā nošauti četri viņas skolasbiedri un skolotājs. Starp upuriem ir arī meitenes iemīļotais un labākā draudzene. Prese jau paguvusi meiteni nodēvēt par aukstasinīgu slepkavu, kas teju pati izplānojusi šaušalīgo notikumu, tāpēc sabiedrība un tiesas uzraugi gaida bargu spriedumu. Majas vecāki nolīguši meitai vienu no labākajiem Stokholmas advokātiem. Kā noritēs prāva? Vai meitenei izdosies paskaidrot, kas patiesībā notika? Līdz ar Maju izdzīvojot gatavošanos prāvai un pašu trīs nedēļas garo tiesas procesu, uzzinām traģēdijas skaudro priekšvēsturi un nākas aizdomāties, cik sadrumstalota, neizpratnes pilna un viegli ievainojama ir pusaudžu un jauniešu pasaule, cik trauslas ir saiknes ar apkārtējiem un cik neapskaužamās situācijās mēdzam nonākt, paši to īsti neapzinoties.

Mālina Pēšsone Džolito dzimusi Stokholmā, romānā aprakstītajā apkaimē, pēc jurisprudences studijām strādājusi lielākajā Skandināvijas juristu firmā, pēc tam arī Eiropas Savienības institūcijās, taču nu jau ilgāku laiku pievērsusies tikai rakstniecībai. "Plūstošās smiltis" ir viņas ceturtais romāns, kas autorei atnesis starptautisku slavu un prestižas literārās godalgas: Zviedrijas Detektīvrakstnieku akadēmijas balvu par labāko 2016. gada zviedru detektīvromānu, prēmiju "Stikla atslēga" par labāko Skandināvijas detektīvromānu, Francijas balvu Le prix le point du polar europėen par labāko detektīvromānu Eiropā 2017. gadā.

"Romāns sākas kā greizi nogājusi rotaļa: tā pirmajā lappusē tāds kā zviedru sabiedrības šķērsgriezums – akurāts skolotājs, adoptēts jaunietis no Ugandas, kašmirā tērpusies blondīne, Tuvo austrumu imingrantu dēls – gul asiņu lāmās gluži kā skarba satīra par valsts civilizētā multikulturālisma paštēlu… Mēs lasām nevis nefiltrētu Majas domu plūsmu, bet viņas stāstu iedomātiem klausītājiem: viņa cenšas saprast, kas noticis, taču reizēm vēršas konkrēti pie mums, prātojot, ko mēs par viņu domājam un kādu iedomu valgos paši esam sapinušies. Viņas balss ir nelīdzsvarota, neparedzama, tik raksturīga pusaudzei… romāns veidots kā tiesas prāvas apraksts, taču tam neapšaubāmi ir daudz plašāka auditorija un mērķi," par grāmatu rakstīts "New York Times Book Review".

No zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone, vāka dizainu veidojis Miroslavs Sokčičs.