No 15. līdz 18. martam Latvija ar nacionālo literatūras un grāmatniecības stendu piedalīsies Leipcigas grāmatu mesē (Leipziger Buchmesse) Vācijā, savukārt no 26. līdz 29. martam – Boloņas bērnu grāmatu tirgū (La fiera del libro per ragazzi) Itālijā, kura ietvaros tiks atklāta arī latviešu mākslinieku darbu izstāde, portālu "Delfi' informē platformas "Latvian Literature" pārstāvji.

Leipcigas grāmatu mesē Latvija piedalīsies ar arhitekta un dizainera Jāņa Merca veidoto stendu, kas radīts no kartona materiāla. Stendā tiks izvietoti literārie darbi, kas apkopoti pieaugušo un bērnu auditorijai veltīto eksportspējīgo grāmatu katalogos "Books To Fall For", kā arī jaunākie Latvijas literatūras tulkojumi vācu valodā. Ar Latvijas oriģinālliteratūras darbu autortiesību pārdošanu Leipcigas grāmatu mesē strādās literārie aģenti Džeids Vils un Žanete Vēvere-Paskvalīni.

Boloņas bērnu grāmatu tirgū Latvijai pirmo reizi būs lielākas platības nacionālais stends ar īpašu darba zonu, kurā norisināsies tikšanās ar citu valstu aģentiem un izdevējiem. Šogad Boloņā tiks prezentēts jaunākais bērnu literatūrai veltīto grāmatu katalogs "Books To Fall For", un tajā atlasītās grāmatas būs izstādītas arī stendā. Latvijas delegācijā Boloņas grāmatu tirgū būs pārstāvētas bērnu grāmatu izdevniecības "Liels un mazs", "Pētergailis", "Kuš!" un "Uci Puci", kā arī uz tirgu prezentēt savus ilustrācijas darbus dosies Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) grafikas nodaļas studenti. Par stenda saturu, kā arī atbalstu izdevēju dalībai tirgū lēma īpaši izraudzīta komisija, kuras sastāvā bija Inga Bodnarjuka-Mrazauskas ("Latvija Boloņas grāmatu tirgū" projekta vadītāja), Žanete Vēvere-Pasqualīni (literārā aģente), Maira Dobele (autore, VKKF pārstāve), Jolanta Pētersone (tulkotāja), Aiga Dzalbe (mākslas zinātniece, LMA docente).

26. martā pulksten 17.00 Boloņas grāmatu tirgū norisināsies Latvijas stenda pieņemšana, kuras laikā mākslinieks Reinis Pētersons skatītāju klātbūtnē radīs ilustrācijas uz stenda sienām.

Savukārt pulksten 19.00 galerijā "Fondantico" (Via de' Pepoli, 6/e, Bologna) tiks atklāta 20 dažādu paaudžu latviešu mākslinieku darbu izstāde, kas radīti Latvijas autoru un ilustratoru katalogam-grāmatai "The Horse". Izstāde tiek organizēta Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Itālijā.

Šis gads ir īpašs ar to, ka Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (International Board on Books for Young People (IBBY) nodaļa Latvijā) ir kļuvusi par Starptautiskās bērnu grāmatu dienas starptautisko sponsoru. Šāda iespēja katru gadu tiek piešķirta kādai no IBBY nacionālajām nodaļām, un tā ietvaros valsts izvēlas tēmu, aicina atzītu autoru uzrakstīt vēstījumu pasaules bērniem un pazīstamu ilustratoru izveidot plakātu. Šie materiāli tiek izmantoti dažādos veidos, lai popularizētu grāmatas un veicinātu lasītprieku visā pasaulē. Šogad plakātu radījis latviešu mākslinieks Reinis Pētersons, savukārt vēstījumu "Grāmatā mazais ir liels" formulējusi latviešu rakstniece Inese Zandere.