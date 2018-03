Paziņoti Londonas Grāmatu tirgus (London Book Fair) Starptautiskās Izcilības balvas 2018 (International Excellence Awards 2018) pretendenti, starp kuriem ar piecām nominācijām ir arī Latvijas grāmatniecības nozares pārstāvji.

Kā liecina informācija balvas mājaslapā, kopumā tai 17 kategorijās ir izvirzīti 27 valstu pārstāvji. Visvairāk kategorijām ir izvirzītas Brazīlija, Latvija un Lietuva (piecas nominācijas), ASV (četras), Igaunija (trīs), Kanāda, Austrālija un Polija (divas).

No Latvijas divās kategorijās nominēts apgāds "Zvaigzne ABC" – Baltijas valstu mācību grāmatu izdevējs (The Market Focus Baltics Education Publisher Award) un Baltijas valstu pieaugušo literatūras izdevēji (The Market Focus Baltics Adult Trade Publisher Award).

Kategorijā Baltijas valstu pieaugušo literatūras izdevēji nominēts arīdzan apgāds "Dienas Grāmata".

Savukārt Baltijas valstu Bērnu Literatūras izdevēju īssarakstā ierindojies apgāds "Liels un mazs", bet par Gada bibliotēkas balvu (Library of the Year Award) cīnīsies Latvijas Nacionālā bibliotēka.

"Lieliski redzēt 2018. gada Izcilības balvas pretendentus no 27 valstīm. Šis ir vēl nebijis dalībnieku skaits balvas piecu gadu pastāvēšanas laikā. Domāju, ka šis fakts parāda gan Londonas Grāmatu izstādē pārstāvētās grāmatniecības nozares daudzveidību, gan arī dažādību, izaugsmi un plašumu. Grāmatniecības nozares iespaidīgo attīstību raksturo visu nominantu izcilie sasniegumi – viņu apņēmība un kaisle ar dažādu pasākumu palīdzību veicināt interesi par grāmatām ir apbrīnojama. Esmu priecīga aicināt visus balvu pretendentus uz Londonas Grāmatu tirgu aprīlī, lai viņi varētu dalīties ar saviem sasniegumiem ar citiem izdevējiem," saka Džeksa Tomasa (Jacks Thomas), Londonas Grāmatu tirgus direktore.

Izcilības balva tiek pasniegta sadarbībā ar Lielbritānijas Izdevēju asociāciju (UK Publishers Association). Ceremonijas laikā tiks pasniegta arī Londonas Grāmatu tirgus Mūža ieguldījuma balva (Lifetime Achievement Award).

Londonas Grāmatu tirgus izcilības balvu pasniegšanas ceremoniju var apmeklēt tikai ar ielūgumiem. Tā notiks otrdienā, 2018. gada 10. aprīlī, Londonā "Olympia" halles konferenču centrā.

Londonas grāmatu tirgus notiks no 2018. gada 10. līdz 12. aprīlim. Kopumā Baltijas rakstnieku delegāciju Londonas grāmatu tirgū veido 12 rakstnieki, kuri atspoguļo Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstāko sniegumu mūsdienu literatūrā. Latviju Londonas grāmatu tirgū pārstāvēs Inga Ābele, Nora Ikstena, Luīze Pastore un Kārlis Vērdiņš, savukārt Nora Ikstena būs viena no Londonas grāmatu tirgus "Dienas autoriem".

Sekot līdzi pasākumiem iespējams Latvijas literatūras eksporta platformas "Latvian Literature" mājaslapā izveidotajā kultūras notikumu kalendārā, kā arī platformas "Facebook" lapā.