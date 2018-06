Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" deju ansamblis "Daiļrade" triumfējis Dziesmu un deju svētku deju kolektīvu konkursā, iegūstot abas svētku Lielās balvas – A un D grupā, portālu "Delfi" informē XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vasiļjeva.

Kolektīvs par abām uzvarām saņēma gan divas Lielās balvas, gan dubultu naudas balvu – 2000 eiro no "Conexus Baltic Grid", kā arī Dziesmu un deju svētku atbalstītāju veltes. Abu vecuma grupu "Daiļrades" kolektīvus vada Iveta Pētersone-Lazdāne.

Dziesmu un deju svētku deju kolektīvu konkurss notika 3. jūnijā Dailes teātrī. Tajā par Dziesmu un deju svētku divām Lielajām balvām sacentās 18 kolektīvi A un D grupā. Deju kolektīvu finālu vērtēja Jūrate Sodīte-Bradauskiene (Jurate Sodyte-Bradauskiene, Lietuva), Lietuvas Nacionālās operas un baleta baletmeistare un mākslinieciskā vadītāja, Jeļena Ščerbakova (Krievija), Igora Moisejeva Valsts akadēmiskā tautas deju ansambļa mākslinieciskā vadītāja, Oļegs Kopijevskis (Oleg Kopiievskyi, Ukraina) Borisa Grinčenko Kijevas universitātes tautas un skatuviskās dejas pasniedzējs, Pauls Bobkovs (Igaunija) Tartu universitātes, Vīlandes Kultūras akadēmijas lektors, horeogrāfs, baletmeistars, Petri Kaupinens (Petri Kauppinen, Somija), Oulu universitātes Lietišķo zinātņu deju nodaļas fakultātes vecākais lektors, Gunta Bāliņa, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, Rita Spalva horeogrāfe, profesore, virsvadītāja.

Konkursa rezultāti:

D GRUPA (vidējās paaudzes deju kolektīvi)

Lielā balva - Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" deju ansamblis "Daiļrade" (vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne)

1. vieta – Latvijas Universitātes vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dancis" (vadītājs Rolands Juraševksis) un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Koncertorganizācijas "Ave Sol" Tautas deju ansambļa "Teiksma" vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītājs Jānis Ērglis)

2. vieta – Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Līgo" (vadītājs Jānis Purviņš)

3. vieta – Rīgas Tehniskās universitātes Tautas deju ansambļa "Vektors" vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītājs Uldis Šteins)

A GRUPA (jauniešu deju kolektīvi)

Lielā balva - Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" deju ansamblis "Daiļrade" (vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne)



1. vieta – Latvijas Universitātes Tautas deju ansamblis "Dancis" (vadītājs Rolands Juraševksis) un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Koncertorganizācijas "Ave Sol" Tautas deju ansambļa "Teisma" (vadītājs Jānis Ērglis)

2. vieta - Rīgas Tehniskās universitātes Tautas deju ansamblis "Vektors" (vadītāja Dagmāra Bārbale), Rīgas kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" Tautas deju ansamblis "Līgo" (vadītājs Jānis Purviņš)

3. vieta - Rīgas Celtniecības koledžas jauniešu deju kolektīvs "Austris" (vadītāja Elita Treilone), Rīgas Stradiņa universitātes Tautas deju ansamblis "Ačkups" (vadītāja Elita Treilone).

"Mani patīkami pārsteidza D grupa – vidējā paaudze: tik daudz enerģijas un spara pat salīdzinājumā ar jauniešu kolektīviem! Visa diena pagāja vienā elpas vilcienā, bet vislielāko pārsteigumu sagādāja tas, ka neprofesionāļi spēj dejot tik augstā līmenī. Mums, kaimiņiem, šajā ziņā no jums ir daudz ko pamācīties. Žūrijai bija viegli strādāt – skaidri kritēriji, arī starpība starp kolektīviem bija acīmredzama. Novēlētu jaunajiem būt enerģiskākiem un spēt izjust dotās telpas mērogu, lai ik dejā iestrādātais zīmējums pilnvērtīgi atvērtos," ar saviem iespaidiem dalās Jūrate Sodīte-Bradauskiene.

"Esmu ļoti gandarīta par šo dienu – par dejotāju atdevi, augsto līmeni, jo tie taču ir amatieri, kas dejo brīvajā laikā un dara to no visas sirds. Visos kolektīvos varēja just uztraukumu, sacensības garu, bet kopumā – nenovērtējams ir no skatuves virmojošais dejotprieks, gaišums, mīlestība pret katru dejas kustību," tā Gunta Bāliņa.

"Šodien virmoja gaiss, bija brīnišķīga sacensību gaisotne. Man bija interesanti vērot, kā kolektīvi izvietosies – situācija noskaidrojās, vien saliekot visus punktus kopā. Kolektīvu vadītājiem novēlu izvēlēties konkursam piemērotas dejas, kurās kolektīva varēšanu atvērtos pilnīgi un daudzpusīgi," stāsta Rita Spalva.

Dziesmusvētku laikā notiks divi skatuviskai tautas dejai veltīti pasākumi – koncerts "Vēl simts gadu dejai" 2. jūlijā "Arēna Rīga" un deju lieluzvedums "Māras zeme" Daugavas stadionā 6. un 7. jūlijā ar ģenerālmēģinājumu 5. jūlijā. Abi koncerti tiks tiešraidīti LTV, kā arī sabiedrisko mediju digitālajās platfromās – ltv.lv, lsm.lv, visiemltv.lv.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.