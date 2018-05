Ar plašu pasākumu programmu tiks atzīmēta Arhitektūras nedēļa

No 14. līdz 19. maijam Arhitektūras gada balvas 2018 ietvaros norisināsies Arhitektūras nedēļa, kuras mērķis ir veicināt diskusiju par to, kas ir laba arhitektūra, izcelt iepriekšējā gada izcilākos sasniegumus Latvijas arhitektūrā un veicināt plašākas sabiedrības iesaisti dažādos ar arhitektūru saistītos procesos, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Arhitektūras nedēļas un Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 vienojošā tēma ir būvkultūra (baukultur). Būvkultūras idejas pamatā ir diskusija par to, kādēļ nepieciešama laba, kvalitatīva un kultūrvidei atbilstoša arhitektūra, un kāda ir ikviena cilvēka nozīme apkārtējās vides veidošanā.

Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 atlases un arī fināla žūrijas pārstāve Dagnija Smilga komentē: "Laba arhitektūra ne vienmēr ir saistīta ar līdzekļu daudzumu naudiskā izteiksmē, bet gan ar domāšanas veidu. Mēs dzīvojam kopīgā ideju telpā – no zemes dzīlēm līdz cilvēku veidotajai videi. Plašs telpisko nozaru, industriju un infrastruktūru spektrs kopā darbojoties ar sabiedrību vai indivīdu rada dzīves norišu telpisko ietvaru. Kad visām iesaistītajām pusēm ir kopīga vērtību skala, tā ir iedvesmojoša augsne, lai rastos laba arhitektūra."

Arhitektūras nedēļa sāksies pirmdien 14. maijā, kad Jaņa Rozentāla laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tiks atklāta Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 konkursam nominēto darbu izstāde. Izstādē būs apskatāmi deviņi atlases žūrijas izvirzītie pusfinālisti – Latvijas arhitektūras nozares izcilākie projekti, kuri pabeigti pēdējā gada laikā.

Latvijā ieradīsies Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 fināla starptautiskās žūrijas pārstāvji, lai visas nedēļas garumā klātienē vērtētu nominētos objektus. Fināla žūriju veidos Eiropas arhitektūras skolas pārstāvji, kuri labi pārzina gan pasaules, gan Latvijas kontekstu. Žūrijas sastāvā būs arhitekts, urbānists un Parīzē bāzētās "Studio Muoto" vadītājs Īvs Moro (Yves Moreau), atlases žūrijas izvirzītā pārstāve, viena no Cīrihē bāzētā "Hosoya Schaefer Architects" biroja vadītājām, arhitekte Dagnija Smilga, Igaunijas Arhitektu savienības prezidente un pazīstamā igauņu arhitektu biroja "Kavakava" līdzdibinātāja, arhitekte Katrina Kova (Katrin Koov), jaunās paaudzes neatkarīgais arhitekts, lietuvietis Lins Lapinsks (Linas Lapinskas), kā arī Londonas biroja "PUP architects" pārstāvis un Oksfordas Brūkas universitātes arhitektūras nodaļas lektors, arhitekts Teodors Molojs (Theodore Molloy)

Trešdienā, 16. maijā, Arhitektūras nedēļas pasākumu sēriju papildinās publiska nozares profesionāļu diskusija, kas notiks 16. maijā, pulksten 17.30. Vairāki nozares profesionāļi kā arī profesionāļi, kas pārstāv citas kultūras nozares, kas cieši saistītas arī ar arhitektūru, meklēs atbildi uz jautājumu "Vai laba arhitektūra ir nepieciešamība?"

Šogad jau astoto reizi tiks pasniegta bērnu balva arhitektūrā "Zirnis", tāpēc arhitektūras nedēļas notikumu sēriju papildinās brīvdomīgās izglītības projekta "Skolnieks , pētnieks, pilsētnieks" organizētās bērnu balvas arhitektūrā žūrijas tikšanās un 2018. gada "Zirņa" izvēle. Tā notiks ceturtdien, 17. maijā, Latvijas Arhitektu savienības namā.

18. maijā K.K. fon Stricka villā no pulksten 16.30 līdz 19.30 plānotas publiskas arhitektu un arī citu nozaru profesionāļu lekcijas. Lekciju sēriju iesāks atlases žūrijas pārstāves un Latvijas Jaunā teātra institūta vadītājas Gundegas Laiviņas lekcija latviešu valodā "Gaistošā telpa", kurā tiks runāts par telpas organizācijas principiem, kas ir svarīgi gan teātrī, gan arhitektūrā. Nākamajā lekcijā "Ekstra(ordinārs)" pašmāju arhitekte un viena no Cīrihē bāzēta "Hosoya Schaefer Architects" biroja vadītājām Dagnija Smilga runās par savu pieredzi praktizējot Šveicē un Baltijā un sīkāk iedziļināsies kopīgajās vadlīnijās un arhitektūras rīkos, kas var palīdzēt Eiropas kopainā sasniegt augstas kvalitātes būvkultūru (cilvēku veidoto vidi). Šī un arī starptautisko profesionāļu lekcijas norisināsies angļu valodā. Turpinājumā jaunās paaudzes neatkarīgais arhitekts, lietuvietis Lins Lapinsks (Linas Lapinskas) lekcijā "Spoguļu zāle" runās par simtgades perspektīvu reģionālismā – par ceļu uz nacionālo identitāti un autentiskumu arhitektūrā. Lekciju sēriju noslēgs arhtiekta, urbānista un Parīzē bāzētā arhitektūras biroja "Studio Muoto" vadītāja Īva Moro (Yves Moreau) lekcija "Arhaiskā modernitāte", kurā arhitekts runās par otro modernisma laikmetu un to, ka inovācija ne vienmēr ir saistīta ar tehnoloģisko progresu.

Dalība vieslekcijās ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc reģistrācija ir obligāta. Lūdzam reģistrēties šeit līdz 14. maijam.

Arhitektūras nedēļas pasākumu sēriju noslēgs Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 svinīgā apbalvošanas ceremonija, kas notiks 18. maija vakarā, pulksten 19.00 K.K. fon Stricka villas dārzā. Ceremonijas laikā tiks paziņots, kuri ir tie objekti un procesi, kas saņēmuši augstākos apbalvojumus Latvijas arhitektūrā – zelta un sudraba ananasus.