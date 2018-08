DMDM pirmo reizi pārstāvēs Latviju Londonas dizaina biennālē

Otrā Londonas dizaina biennāle durvis vērs otrdien, 4. septembrī, starptautiski nozīmīgā radošo industriju un mākslas pasākumu centrā "Somerseta nams". Biennāle turpināsies līdz 23. septembrim. Latvija šajā vērienīgajā dizaina nozares forumā būs pārstāvēta pirmo reizi.

Pēc Londonas dizaina biennāles prezidenta sera Džona Sorela (John Sorrell) uzaicinājuma Latvijas Republikas Kultūras ministrija deleģēja Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam (LNMM) un tā struktūrvienībai Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam (DMDM) organizēt metu konkursu un koordinēt dalību šajā nozīmīgajā pasaules dizaina forumā. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs glabā vērtīgas nacionālā dizaina vēstures liecības, aktīvi iesaistās mūsdienu dizaina domāšanas veicināšanā un popularizēšanā Latvijā un internacionālajā vidē.

Metu konkursā uzvarēja jaunā dizainera Artūra Analta un starpdisciplinārā dizaina uzņēmuma "Variant Studio" projekts "Matter to Matter". Ekspozīcijas pieteikums izturēja starptautiskās žūrijas atlasi un jau paguvis piesaistīt nozares profesionāļu, kā arī mediju uzmanību Lielbritānijā.

"Matter to Matter" ir instalācija, kurā izmantoti dabīgi materiāli (koks, ūdens) un atspoguļota dabas loma Latvijas kultūrā un ikdienā. Mākslas objekta autors Artūrs Analts iedvesmojies no savas dzimtās pilsētas Rīgas un tās apkārtnes mežiem, kurus ietekmē Baltijas jūras tuvums, veidojot unikālu gaisotni un klimatu. Eksponētajā darbā to iemieso zaļā stikla siena, kas ar eksperimentālu tehnoloģiju starpniecību nodrošina dabīgu ūdens agregātstāvokļa pārejas procesu no gāzes līdz šķidrumam. Vizuāli vienkāršā stikla pamatne ar "maģisku" efektu pārtop par interaktīvu platformu komunikācijai, kas rekonstruē visiem zināmu fizikālu parādību – kondensāciju. Biennāles apmeklētāji tiks aicināti uz stikla virsmas atstāt pašiem savu vēstījumu, gluži kā bērnībā, kad tika zīmēts uz norasojuša loga.

Instalācijas sastāvdaļa ir "Statistikas sols", uz kura katrs varēs piesēst, lai izbaudītu zaļās rasojošās sienas meditatīvo burvību. Kokmateriāli ir Latvijas lielākais eksports; funkcionālais sols reizē arī izglītos skatītājus par Latvijas mežiem un valsts ekonomiku: tas izgatavots no visu Latvijā augošo mežaudžu sugu koksnēm atbilstoši to procentuālai platībai. Izstādi papildina speciāls unikāls pases formāta izdevums, kas stāsta par Latvijas vēsturi, Latvijas dizainu un konkrēto projektu.

Foto: Vents Āboltiņš

Ekspozīcijas idejas autors Artūrs Analts raksturo savu ieceri: "Mana dzīve notiek starp Rīgu un Londonu. Tā ir mega pilsēta, kura visu laiku strauji aug un mainās, savukārt Latvijā un Rīgā mēs vēl aizvien varam novērtēt neskartās dabas tuvumu. Tas man lika aizdomāties par mijiedarbību starp arhitektūru, jaunajām tehnoloģijām, dabu un cilvēkiem. Mēs visi dzīvojam šajā vidē, un mums ir jābūt atbildīgiem par šīs dzīves telpas ilgtermiņa eksistenci. Mana instalācija "Matter to Matter" sniedz iespēju skatītajam līdzdarboties, padomāt par cilvēka radītajiem "nospiedumiem dabā". Tas ir emocionāls darbs, kas balstīts uz dažādām uztveres maņām: redzi, tausti, dzirdi un smaržu."

Londona ir lielākais 21. gadsimta dizaina centrs ne tikai Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Jau kopš 2003. gada katru septembri pilsētā norisinās plašs starptautisks Londonas dizaina festivāls, kura aktīvs dalībnieks un pasākumu iniciators ir Viktorijas un Alberta muzejs (Victoria and Albert Museum, V&A) – prestižākā dizaina nozares institūcija pasaulē. 2016. gadā festivāla aktivitātes tika izvērstas, organizējot pirmo Londonas dizaina biennāli (London Design Biennale, LDB), kuras vadmotīvs bija "Dizaina utopija" ("Utopia by Design"). 2018. gada izstādes dalībniekiem ir izvirzīta tēma "Emocionālie stāvokļi" ("Emotional States"). 40 valstis no pieciem kontinentiem interpretē šo uzdevumu, ar saviem radošiem un provokatīviem pieteikumiem atklājot, kā dizains spēj ietekmēt un virzīt mūsu emocijas, izaicināt, iepriecināt, pārsteigt un izglītot.

Projekta kuratore, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska saka: "Dalībai Londonas dizaina biennālē mērķis ir popularizēt Latviju, uzsverot mūsu spēju uz dizainu paskatīties no laikmetīgas perspektīvas, domājot par tā nākotni, atbildību un iejūtību, par dizainu, kas kalpotu cilvēkam. Kā muzejam, tā arī instalācijas autoram Artūram Analtam tas bija liels izaicinājums – izstrādāt tik vērienīgu un eksperimentālu objektu. Vēlos uzteikt konstruktīvo sadarbību ar projekta partneriem Latvijā un Lielbritānijā."

Projekts tiek īstenots Latvijas valsts simtgades starptautiskajā programmā.