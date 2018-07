Svinot 12. pastāvēšanas jubileju, šogad no 22. jūlija līdz 26. augustam norisināsies Cēsu Mākslas festivāls. Tā programmā – gan radoši eksperimenti, gan klasiskas mākslas vērtības.

Kā preses konferencē 11. jūlijā pastāstīja festivāla dibinātājs Juris Žagars, Cēsu Alus brūzī būs skatāma amerikāņu avangarda mākslinieka Džeimsa Beninga izstāde, bet no 27. līdz 29. jūlijam notiks unikāla LR3 "Klasika" raidījuma "Tīrkultūra" veidotā 36 stundu dzīvā skaņas instalācija "Negaidītie avoti/Unexpected Sources". Mūzikā varēs baudīt koncertu "Sievietes ērģeļmūzikā", jaunā un talantīgā Trio Trensus" uzstāšanos, un mīlestības tēmai veltītu lielkoncertu Cēsu pils parkā ar izcilo latviešu operdīvu Marinu Rebeku un diriģentu Karelu Marku Šišonu. Aizvadītā gada festivāla unikālais projekts kino uz Gaujas upes šogad turpināsies jaunā veidolā – mežā pie Spoguļklintīm, bet teātru Grand Prix skatē būs iespēja noskatīties lieliskus jaunākās sezonas skatuves darbus.

Lielkoncerts – festivāla atklāšanā

Atkāpjoties no tradicionālās festivāla dinamikas, šovasar tas tiks iesākts ar Lielkoncertu – "Salut d'amour ", kas izskanēs Cēsu pils parka estrādē 22. jūlijā. Īpašie viesi būs viena no spožākajām starptautiskajām latviešu operzvaigznēm Marina Rebeka un izcilais Karels Marks Šišons pie Latvijas Festivāla orķestra diriģenta pults. Koncertu muzikāli caurvīs mīlestības tēma – skanēs Elizabetes ārija no operas "Tanheizers", valsis no Pētera Čaikovska baleta "Gulbju ezera", Rebekas izpildījumā varēs noklausīties Tatjanas vēstules skatu no operas "Jevgeņijs Oņegins" un Karela Marka Šišona versijā baudīsit Sergeja Prokofjeva baleta svītu "Romeo un Džuljeta". Koncerts "Salut d'amour" notiek sadarbībā ar koncertzāli "Cēsis", festivālu "ŠALC", biedrību "Laba mūzika" un ir iekļauts Latvijas simtgades kultūras programmas koncertciklā "Dzimuši Latvijā".

Vērienīga mākslas programma un Džeimss Benings

27. jūlijā, pulksten 19.00, gaidāma Cēsu Mākslas festivāla vērienīgās vizuālās mākslas programmas atklāšana Cēsu alus brūzī. Izstādes kuratore ir Žanete Skarule. Izstādē, kas būs skatāma līdz pat festivāla beigām, īpaša vieta dota Džeimsam Beningam. Cēsīs būs aplūkojama viņa instalācijā ar nosaukumu "Two Cabins" (Divi namiņi), kas ir pretrunīgo amerikāņu – rakstnieka Henrija Deivida Toro (Henry David Thoreau) un par Unbomberi sauktā terorista Teda Kačinska (Ted Kaczynski) – māju replikas. Tos papildinās lielformāta videodarbs "Scorched Earth" (Izdedzinātā zeme). Šajā darbā redzams izdegušais Sjerra Nevada kalnu mežs, kur uguns apstājies pie Beninga mājas sliekšņa, līdz vējš to aizvirzījis tālāk.

Līdzās kino eksperimentiem Benings ilgstoši interesējies par 19. un 20. gadsimta amerikāņu māksliniekiem-autsaideriem. Godinot šo mākslinieku veikumu, 2005. gadā Benings izveidoja gleznotu reprodukciju sēriju "After Paintings" (Pēc gleznām), kas veltītas tādiem autodidaktiem kā Melnais Vanags, Bils Treilors (Bill Traylor), Mārtins Ramiress (Martín Ramírez), Henrijs Dārdžers (Henry Darger), Džesijs Hovards (Jesse Howard), Džozefs Jokams (Joseph Yoakum), Viljams Hokinss (William Hawkins) un Mozess Tolivers (Moses Tolliver). Alus brūzī būs iespēja apskatīt 15 Beninga gleznas no sērijas "After Paintings".

Cēsu Mākslas festivāla atklāšanas vakarā uzstāsies arī viens no starptautiski aktīvākajiem un radoši drosmīgākajiem jaunās paaudzes eksperimentālo mediju māksliniekiem, japānis Takaši Makino. Viņa 16 mm darbu "Space Noise" 3D veido vairāku projektoru trīsdimensionāls attēls ar dzīvo skaņu. Pēc atklāšanas tas kļūs par permanentu instalāciju, ko varēs aplūkot Cēsu pils klētī.

Cēsu Mākslas festivāla vizuālās programmas ietvaros "Insignia" mākslas galerijā koncertzālē "Cēsis" līdz pat 26. augustam būs skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmu diplomdarbu izstāde "Nepieradināmās teritorijas", ko piedāvā festivāla patrons SEB banka. Izstādē jaunie talanti jau atkal pierāda, ka mākslas pasaules teritorija ir neizsmeļama, tādējādi radot arvien spēcīgāku vēlmi to atklāt un jaunatklāt.

Unikāla 36 stundu skaņas instalācija

Vakara turpinājumā, Lenču ielas teritorijā, no pulksten 19.00 apmeklētāji aicināti uz šī gada festivāla unikālo notikumu - LR3 "Klasika" raidījuma "Tīrkultūra" veidoto 36 stundu dzīvo skaņas instalāciju "Negaidītie avoti/Unexpected Sources". Programmu veidos vairāk nekā desmit starptautiski atzītu mākslinieku – Džons Mauss (ASV), Visible Cloaks (ASV), Motion Graphics (ASV), Andrea Belfi (Itālija) s, amerikāņu avangarda kino mākslinieks Džeimss Benings, Kolins Džonko (Francija), grupa Gents (Dānija), dīdžejs Manfredas (Lietuva), kā arī virkne izcilu talantu no Latvijas – ģitārspēles ģēnijs Edgars Rubenis, noslēpumainais avangardpopa duets "Domenique Dumont", mākslinieki Krista un Reinis Dzudzilo, Atis Jākobsons un daudzi citi.

Rozes Stiebras animācijas programma

Festivāla programmā katru sestdienu Cēsu pils klētī būs skatāma Rozes Stiebras īpaši veidota latviešu zīmētās un leļļu animācijas filmu izlase, kurā iekļautas tādas neaizmirstamas filmas kā "Fantadroms", "Avārijas brigāde", "Zelta sietiņš, "Suns Funs un vējš", "Bimini", "Zaķīšu pirtiņa" un daudzas citas. Režisore, scenāriste un producente Roze Stiebra kopā ar dzīvesbiedru Ansi Bērziņu ir latviešu zīmētās animācijas pionieri. 2017. gada rudenī abi mākslinieki saņēma Latvijas Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" par mūža ieguldījumu un šī programma tapusi, atzīmējot šo faktu un režisoru daiļradi.

Kino dziļi mežā

Aizvadītajā gadā Cēsu Mākslas festivāla kino programma "Upe" koncepts tika nominēts Sabiedrisko mediju portāla lsm.lv, Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvai kultūrā "Kilograms kultūras", kategorijā "Pārsteigums". Turpinot saviem apmeklētājiem piedāvāt baudīt interesantus notikumus neierastās vietās, šogad Jāņa Putniņa veidotā kino programma būs skatāma pie Spoguļklintīm, Cīrulīšu dabas takās, un tai dots nosaukums "Mežs".

"Šīgada Cēsu Mākslas festivāla kino programma "Mežs" ir savdabīgs turpinājums pagājušā gada brīvdabas kino seansu programmai "Upe", kas izpelnījās lielu skatītāju interesi. Arī šoreiz programmu veido attiecīgajai izrādīšanas vietai brīvā dabā – šoreiz mežam – tematiski piesaistītas filmas. Programmā iekļauti četri ļoti dažādi darbi, taču tos vieno meža motīvs – gan kā vizuālais fons, gan saturiskā un asociatīvā nozīmē. Mežs ir noslēpumains, tāpat arī cilvēki, kas rod tajā patvērumu. Mežs var dot mājas un paslēpt no vajātājiem, bet var likt arī apmaldīties un neļaut izkļūt ārā. Par to visu stāstīs četras filmas, kas pašas savā ziņā ir paslēpušās mežā vai gluži otrādi – tur nomaldījušās, jo noteikti nav izrādītas pietiekoši bieži," programmas ideju atklāj režisors Jānis Putniņš.

Kino programmu 28. jūlijā atklās "Trio Tresensus", kurā apvienojušies trīs radoši un talantīgi jaunieši - koklētāja Līga Griķe, saksofonists Aigars Raumanis un sitaminstrumentu pārvaldītājs Uģis Upenieks. Kokle, saksofons un perkusijas - trīs atšķirīgi un spilgti instrumenti, kas Cēsu Mākslas festivāla programmā atklāsies latviešu mūzikā vēl nedzirdētā skaņu pasaulē. Koncerta turpinājumā - Rīgas kinostudijas filma "Vilkatis Toms" (rež. Ēriks Lācis, 1983) jaunā un kvalitatīva digitālā versijā, kas ļaus skatītājiem ne tikai izbaudīt neparasto stāstu, bet arī novērtēt filmas vizuālo kvalitāti.

Festivāla kino programmā "Mežs" iekļautas arī divas padomju laikā populāras filmas – izcilā japāņu režisora Akiras Kurosavas Padomju Savienībā tapušais darbs "Dersu Uzala" (1975), kā arī tā laika bērnu un jauniešu kulta filma "Čingačguks jeb Lielā Čūska" (VDR, rež. Rihards Grošops, 1967) ar neatkārtojamo Gojko Mitiču galvenajā lomā. Savukārt tos, kurus interesē eksotiska vide un cilvēka ceļš pretī nezināmajam, noteikti uzrunās franču režisora Barbē Šrēdera vizuāli iespaidīgā filma "Ieleja" (1972), kuras darbība norisinās Papua-Jaungvinejā.

Sievietes ērģeļmūzikā un izrāžu skate

5. augustā Cēsu Sv. Jāņa baznīcā notiks koncerts "Sievietes ērģeļmūzikas pasaulē. Programmā skanēs latviešu komponistu-sieviešu: Lūcijas Garūtas, Maijas Einfeldes, Selgas Mences, Indras Rišes, Ligitas Sneibes un Santas Ratnieces darbi ērģelnieces Ligitas Sneibes un soprāna Ingas Šļubovskas izpildījumā. Koncerts notiek sadarbībā ar Latvijas simtgades kultūras programmu un VKKF projekta ''Latvijas simtgade ērģeļu balsīs'' ietvaros.

Neiztrūkstoši Cēsu Mākslas festivāls piedāvās arī jau skatītāju iemīļoto Grand Prix teātru izrāžu skati, ko, kā jau katru gadu, veido pieredzējusī teātra kritiķe Silvija Radzobe. 4. augustā būs skatāms Dailes teātra iestudējums "Art", 11. augustā Jaunā Rīgas teātra "Pēdējā Ļeņina eglīte", 16. augustā Dearty Deal Teatro "Dvēseļu utenis" un 18. augustā Latvijas Nacionālā teātra izrāde "Dūja".

Biļetes uz pasākumiem nopērkamas koncertzāles "Cēsis" kasē, "Biļešu paradīze" tirdzniecības tīklā un internetā.