Sestdien, 3. martā, pulksten 11.00, visās "Biļešu paradīzes" kasēs Latvijā un internetā sāks tirgot biļetes uz XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI Deju svētkiem, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Inga Vasiļjeva.

Cenu amplitūda uz visiem Svētku maksas notikumiem ir 2 līdz 65 eiro, ar katra koncerta biļešu cenām var iepazīties dziesmusvetki.lv

XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku programmu veido 65 pasākumi, no kuriem 43 pasākumi ir bezmaksas. Projekts paredz noteikt ieejas biļešu cenas 19 Svētku pasākumiem: garīgās mūzikas koncerts "ES esmu" (no 10 līdz 35 eiro), Svētku gājiens (uz speciālas tribīnes, 25 eiro), deju koncerts "Vēl simts gadu dejai" (no 5 līdz 35 eiro), pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerts "Pieskāriens laikam" (no 7 līdz 35 eiro), mazākumtautību kolektīvu koncerts "Pa saulei" (no 7 līdz 25 eiro), tautas mūzikas koncerts "Visas manas skaistas dziesmas" (7 un 25 eiro), vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts "Tev tuvumā" (no 7 līdz 35 eiro), latviešu tautas tērpu skate (7 un 25 eiro), kokļu mūzikas koncerts "Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!" (no 10 līdz 35 eiro), latviešu vokāli simfoniskās mūzikas koncerts (no 5 līdz 35 eiro), vokālo ansambļu koncerts "Laiku viju gredzenā" (no 5 līdz 25 eiro), bērnu vokālo ansambļu koncertuzvedums (no 2 līdz 10 eiro), kā arī centrālie pasākumi Svētkos - deju lieluzvedums "Māras zeme" (ģenerālmēģinājums - no 7 līdz 45 eiro; koncerts - no 15 līdz 65 eiro), noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā" (ģenerālmēģinājums - no 7 līdz 45 eiro, koncerts – no 15 līdz 65 eiro) un Sadziedāšanas nakts (7 eiro, Noslēguma koncerta biļešu īpašniekiem un Svētku dalībniekiem bezmaksas).

Vienā pirkumā vienam pircējam uz katru pasākumu kasēs būs iespējams nopirkt līdz četrām biļetēm, savukārt, pērkot biļetes internetā, varēs iegādāties ne vairāk par astoņām biļetēm vienā pirkuma reizē (ne vairāk par četrām uz vienu pasākumu). Bērni līdz septiņu gadu vecumam, ja nav nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs apmeklēt bez maksas. Arī visiem Svētku dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti, būs iespēja bez maksas apmeklēt Noslēguma koncertu Mežaparka Lielajā estrādē. Lai nodrošinātu biļešu pieejamību, plānots piemērot 10 % atlaidi no ieejas biļetes cenas daudzbērnu ģimenēm, uzrādot "3+ Ģimenes karti", personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, uzrādot atbilstošu apliecību un politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību.

Publiskajā tirdzniecībā uz visiem maksas pasākumiem tiks nodotas 95230 biļešu (75 % no kopējā biļešu skaita), t.sk. 47431 biļete uz Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu un koncertu (77.73 % no kopējā Noslēguma koncerta un ģenerālmēģinājuma biļešu skaita) un 23640 biļetes uz deju lieluzvedumu (75.38% no kopējā deju lieluzveduma ģenerālmēģinājuma un divu koncertu biļešu skaita).

Biļešu iepriekšējā rezervācija tiek piešķirtas tikai uz Noslēguma koncertu un deju lieluzvedumu - tie ir vidēji 24% no biļešu skaita uz Noslēguma koncertu (7429 biļešu uz 7.07. un 8.07. ) un dejas lieluzvedumu (7220 biļetes uz 05.07., 06.07. un 07.07.). No visām iepriekšējās rezervācijas biļetēm vidēji 70 % nonāks Dziesmu un deju svētku procesa uzturētājiem (Latvijas pašvaldībām, PBLA, Unesco, LNKC u.c.), vidēji 15% divām sociālajām grupām – cilvēkiem ar kustību traucējumiem un daudzbērnu ģimenēm ar karti 3+. Vidēji 8 % Svētku rīkošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem un organizācijām (atbalstītāji, informatīvie partneri, pasākumu norises vietas u.c.) un vidēji 7% valsts pārvaldei (Saeima, Ministru kabinets, Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija u.c.).

Ielūgumu skaits uz Dziesmu un deju svētkiem nepārsniegs 2 % no biļešu skaita un Deju lieluzvedumu un Noslēguma koncertu. Ielūgumu skaits uz deju lieluzvedumu 06.07. ir 113 (1.1% no biļešu skaita uz konkrēto pasākumu), uz deju lieluzvedumu 07.07. – 194 (1.8% no biļešu skaita uz konkrēto pasākumu), uz Noslēguma koncertu 08.07. – 462 (1.5 % no biļešu skaita uz konkrēto koncertu). Ielūgumus plāno piešķirt trim valsts augstākajām amatpersonām, bijušajiem valsts prezidentiem, Dziesmu un deju svētku procesa uzturētājiem (Dziesmu un deju svētku padome, PBLA, Rīcības komiteja), Dziesmu un deju svētku goda viesiem (Izcilības balvas ieguvējiem, LNKC sadarbības organizācijas ārvalstīs), kā arī Dziesmu un deju svētku satura veidotājiem (virsdiriģentiem, virsvadītājiem goda visdiriģentiem un goda virsvadītājiem, mūzikas un tekstu autoriem, tautas mākslas nozaru pārstāvjiem saskaņā ar nozaru padomju lēmumiem, kā arī pasākumu radošajām komandām).

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.