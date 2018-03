XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku rīkotājs pirmdien, 5. martā, tiksies ar SIA "Biļešu paradīze" pārstāvjiem, lai saņemtu skaidrojumus par pakalpojuma izpildi, konstatētajām nepilnībām, kā arī iesūtītajām biļešu pircēju sūdzībām par biļešu iegādes procesu un lemtu par turpmāko rīcību, portālu "Delfi" informēja svētku organizatori.



Plašākai sabiedrībai skaidrojumu par pakalpojuma izpildi un tā trūkumiem svētku rīkotājs un SIA "Biļešu paradīze" sola sniegt otrdien.

Vienlaikus biļešu pircēji rakstīt oficiālus iesniegumus par novērotajām problēmām biļešu iegādes procesā uz info@dziesmusvetki.lv

Svētku rīkotājs ir noformējis aktu par konstatēto "Biļešu paradīzes" pakalpojuma sniegšanas pārkāpumu, piemērojot papildus komisijas maksu pirkumiem internetā par interneta veikala izmantošanu.

Papildus Dziesmu un deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča izvērtēt dalību sociālo tīklu konkursos, kur notiek biļešu izloze, kā arī neiegādāties biļetes no negodprātīgiem pārdevējiem. "Monitorējot digitālo mēdiju telpu, esam novērojuši, ka biļetes uz Dziesmu un deju svētkiem ir ievietotas ne tikai sludinājumu portālos, bet parādās arī kā balvas "Facebook" konkursos. Mēs kā rīkotājs neatbalstām tādas iniciatīvas. Aicinām iedzīvotājus neiegādāties biļetes no negodprātīgajiem pārpircējiem, kā arī izvērtēt dalību šādos konkursos. Kā rīkotājs mēs varam izteikt nožēlu par to, ka Dziesmu un deju svētku biļetes pakļautas šādām rīcībām," akcentē Juhņēviča.

Publiskās tirdzniecības pirmajās divās dienās pārdotas 86 417 biļetes jeb 91% no publiskā tirdzniecībā esošajām biļetēm. 51 % no nopirktajām biļetēm iegādātas internetā. Šobrīd biļetes pieejamas tikai uz Vokālsimfoniskās mūzikas koncertu 5. jūlijā un Sadziedāšanās nakti 8. jūlijā.

Salīdzinot ar 2013. gada biļešu tirdzniecības pirmās dienas datiem, kad vienas dienas laikā no 58 000 publiskai tirdzniecībai nodotajām biļetēm tika nopirktas 44000 biļetes jeb 77 %, šogad vienas dienas laikā nopirktas 81 309 biļetes jeb 86% no 95 250.