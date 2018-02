XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku pasākumi laikā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam norisināsies 30 Rīgas vietās, paredz šodien pieņemtais Ministru kabineta rīkojuma projekts.

Saskaņā ar valdības rīkojuma projektu, svētku pasākumi notiks Mežaparka Lielajā estrādē, "Skonto stadionā", Daugavas stadionā, "Arēna Rīga", Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Dailes teātrī, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, koncertzālē "Palladium", Lielajā ģildē un Mazajā ģildē, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, "VEF Kultūras pilī", Rīgas Latviešu biedrības namā, izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa" un Rīgas Domā.

Pilsētas zaļajās zonās svētku pasākumi paredzēti Brīvības pieminekļa laukumā, Esplanādē, Kronvalda parkā un Vērmanes dārzā. Savukārt Viesturdārzs plānots kā Dziesmusvētku parks.

Tradicionāli svētku norises vietās iekļauts Brīvības ielas posms no Brīvības pieminekļa līdz Stabu ielai, Stabu iela posms no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, kā arī Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai.

Tāpat svētku pasākumi notiks vairākos Rīgas dievnamos - Jaunā Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Jēzus Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Lutera Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā, Svētā Jāņa baznīcā, Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrālē un Svētā Mārtiņa baznīcā.

Jau vēstīts, ka ka XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.

Biļetes uz svētku pasākumiem iedzīvotāji varēs iegādāties no 3. marta.