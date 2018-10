Turpinot jau ar pirmo festivālu aizsākto tradīciju, arī šogad festivāla "Zemlika" laikā notiks atvērta diskusija, kas šogad veltīta kulinārijas tēmai.

Diskusijā piedalīsies Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un biznesa augstskolas docente, mākslas zinātņu doktore un ēdiena vēstures pētniece Astra Spalvēna, kā arī fotogrāfs un pavārs ar divdesmit gadu pieredzi padomju ēdināšanas sistēmā Jānis Vecbrālis.

Diskusija notiks 20. oktobrī pulksten 12.00 Durbes muzejā, Raiņa ielā 17. Ieeja pasākumā bez maksas, taču vietu skaits ierobežots.

Domājot par to, kas veido Latvijas tradicionālo virtuvi, visbiežāk rodas asociācijas ar zemnieku uzturu 20. gadsimta pirmajā pusē – vienkāršiem, no vietējiem produktiem tapušiem ēdieniem, kas labi iederas lauku vidē. Tomēr Latvijas virtuvi veido arī pilsētnieku ēdieni, dažādu tautu un kultūru mijiedrabība, turklāt par tradicionāliem kļūst arī nesenākā pagātnē iecienītie.

Piemēram, padomju laika ēdieni, kas veido nozīmīgu Latvijas virtuves daļu, reizēm gluži apzināti tiek izstumti no tradīciju interpretācijas, tomēr realitātē veido lielāko daļu no mūsu bērnības garšām un ēdiena pieredzēm. Tieši tāpēc sarunas tēma būs par padomju virtuvi – ko ēda, kāpēc ēda, kā gatavoja? Kas ir padomju virtuves pērles, kuras nepelnīti aizmirstas un būtu vērts atklāt no jauna? Ko no padomju laika virtuves gudrībām vajadzētu paņemt pūrā un vai uz šo mantojumu raudzīties kā uz nu jau izzūdošu sava laikmeta liecību.

Atgādinām, ka astotais mūzikas, mākslas un vietājās ražas festivāls "Zemlika" notiks 19. un 20. oktobrī Latvijas mazākajā pilsētā Durbē.

Arī šogad festivāls aptver vairākas no mākslām – mūziku, teātri, vizuālo mākslu un kino. Festivāla otrajā dienā notiks zemnieku, amatnieku un godprātīgu, videi draudzīgu pārstrādātāju ražojumu tirgus, galvenās lomas atvēlot Durbes un novada, kā arī tuvējo kaimiņu saimniecībās gada laikā izaudzētajam, darbnīcās un ražotnēs paveiktajam.

Kā ierasts, arī šogad festivāla "Zemlika" norises vietas Durbē būs vairākas – Durbes kultūras nams, A. Kronvalda vēsturiskā skolas ēka, A. Kronvalda Durbes vidusskola, Durbes muzejs, Durbes luterāņu baznīca un citas. Festivāla centrā joprojām noturot 17 dažādu mūziķu un kolektīvu koncertus divu dienu laikā – no ģitārmūzikas līdz mūsdienu akadēmiskajai mūzikai, no tautas jeb "folk" mūzikas līdz elektroniskajai deju mūzikai, un uz tiem tirgojot biļetes, visas pārējās augstākminētās norises vietējiem un pilsētas viesiem tiks piedāvātas bez maksas.