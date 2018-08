Godinot Latvijas valsts simtgadi, Cēsīs, kādreizējā čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, 23. augustā tika atklāta pastāvīga vēstures ekspozīcija "Sirdsapziņas ugunskurs", kas vēsta par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju pretošanos okupāciju varām no 1940. līdz 1957. gadam, portālu "Delfi" informēja ekspozīcijas veidotāji.

Ekspozīcija turpmāk aplūkojama Cēsīs, Pils ielas 12. nama pagalmā. Izstāde aplūkojama ik nedēļu no trešdienas līdz svētdienai. Darba dienās izstāde atvērta no pulksten 11.00 līdz 19.00, savukārt nedēļas nogalē no pulksten 12.00 līdz 20.00. Pirmdienās, otrdienās – slēgts.

Ekspozīciju veidojusi Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība sadarbībā ar kuratori Elīnu Kalniņu un māksliniekiem Kristu un Reini Dzudzilo. Tā skaidro Latvijas okupāciju vēsturi un vēsta par notikumiem Centrālvidzemē (kādreizējā Cēsu apriņķa teritorijā) laika posmā no 1940. līdz 1957. gadam.

2018. gadā Latvijas valsts svin simtgadi, un plaša norišu programma iecerēta līdz pat līdz 2021. gadam, lai padziļinātu izpratni par Latvijas valstiskumu, vēsturi, notikumiem un personībām, kas veidojušas Latvijas valsti.