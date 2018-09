Likteņdārzā ir uzsākti viena no centrālajiem objektiem – Sabiedriskās ēkas – stikloto konstrukciju montāžas darbi, portālu "Delfi" informē projekta pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Sabiedriskā ēka, kuras platība ir 701 kvadrātmetri, iecerēta kā Likteņdārza sabiedriskais centrs. Ēkā atradīsies divas multifunkcionālas zāles, kas paredzētas dažādiem pasākumiem, konferencēm, koncertiem vai svinībām, kā arī kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Ēkas foajē būs neliela izstāžu zāle, kurā tiks izvietoti Likteņdārzam dāvinātie mākslas darbi. Savukārt uz vienas no ēkas sienām plānots attēlot visu to cilvēku vārdus un organizāciju nosaukumus, kuri palīdzējuši Likteņdārza tapšanā. Ēkas jums iecerēts kā kā staigājama platforma – skatu laukums, no kurienes pavērsies skats uz Likteņdārza ainavu.

Sabiedriskās ēkas projektu izstrādāja SIA "Arhis Arhitekti" arhitekta Andra Kronberga vadībā un telpiski tā veidota kā "kalns" jeb tilta aizsākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – no pagātnes uz nākotni. Ēkas inženiertehniskajos risinājumos paredzēts izmantot ekonomiskus, ekoloģiski draudzīgus un enerģiju taupošus risinājumus - dabīgo vēdināšanu, zemes siltuma un biomasas apkuri, saules enerģiju ūdens sildīšanai, lietus ūdens savākšanu u.c. Savukārt ēkas apdarē plānots izmantot vietējo materiālu – dolomītu. Stikloto konstrukciju montāžu veic uzņēmums SIA "Glass & Wood".

Sabiedriskās ēkas būvniecība tika uzsākta 2016. gadā, pateicoties Vācijā dzīvojošā latvieša Gaida Graudiņa mērķa ziedojumam 60 000 eiro apmērā. Tā paša gada nogalē ēkas pamatos tika ievietota simboliska laika kapsula ar vēstījumu par Likteņdārzu nākamajām paaudzēm. Kopējās Sabiedriskās ēkas būvniecības izmaksas plānotas 1,6 miljonu eiro apmērā, bet jau šobrīd ēkas tapšanā ieguldīti 959 701 eiro.

Šis gads Likteņdārzam ir bijis īpašs, jo aprit 10 gadi kopš projekta uzsākšanas. Tam par godu 11. augustā Likteņdārzā notika krāšņs koncerts, Latvijas Pasts izdeva Likteņdārzam veltītu pastmarku un aploksni, bet Latvijas Banka izlaida Likteņdārzam veltītu sudraba kolekcijas monētu.

Likteņdārzs ir unikāla, par Latvijas tautas ziedojumiem veidota piemiņas vieta un simbols Latvijas tautas izaugsmei. Līdzīgi kā Brīvības piemineklis, Likteņdārzs jau desmit gadus top Latvijas sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā ar tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un uzņēmumu atbalstu. Likteņdārzā apvienojas izcila vides arhitektūra ar Kokneses pussalas dabas un Daugavas plūduma krāšņumu, veidojot draugu aleju, ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, digitālo ekspozīciju Liktens gāte, Lielo kalnu un skatu terasi. Likteņdārzā tiek fiksēta tautas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais koks, atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 100 000 apmeklētāju, no kuriem aptuveni 30% viesu ir bērni un jaunieši.